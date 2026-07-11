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GKRY'de bombalı saldırı tehdidi alarmı: İki bina tahliye edildi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) başkenti Lefkoşa'da bir alışveriş merkezi (AVM) ve bir binaya yönelik gönderilen bomba tehdidi üzerine söz konusu binalar tahliye edilirken, olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

GKRY'de bombalı saldırı tehdidi alarmı: İki bina tahliye edildi

GKRY'nin başkenti Lefkoşa'da bombalı saldırı tehdidi paniği yaşandı. Polis ekipleri, "Nicosia Mall" adlı bir AVM ile başka bir binaya yönelik gönderilen tehdit mesajı üzerine alarma geçti.

GKRY de bombalı saldırı tehdidi alarmı: İki bina tahliye edildi 1

RUM KESİMİ'NDE BOMBA ALARMI

Rum basınında yer alan haberlere göre öğle saatlerinde polise iletilen mesajda, binalarda patlayıcı düzenek bulunduğu iddia edildi. Mesajda, adının "David" olduğunu söyleyen bir kişi, "Binada patlayıcı bir düzenek var. Hepinizden nefret ediyorum" dedi.

Mesajda, bir okula yönelik silahlı saldırı gerçekleştirme tehdidinin, çeşitli şiddet içeriklerinin ve kişinin psikolojik durumuna ilişkin ifadelerin de yer aldığı kaydedildi.

GKRY de bombalı saldırı tehdidi alarmı: İki bina tahliye edildi 2

İKİ BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Polis ekipleri, söz konusu binalara sevk edildi. Her iki noktada da güvenlik protokolleri devreye alınırken, binalar tedbir amacıyla tahliye edildi. Boşaltılan binalarda arama ve inceleme çalışmaları başlatıldı. Yetkililer, önleyici tedbirler kapsamında güvenlik protokollerinin eksiksiz şekilde uygulandığını belirtti.

GKRY de bombalı saldırı tehdidi alarmı: İki bina tahliye edildi 3

Polis, tehdidin kaynağını belirlemek ve mesajı gönderen kişi ya da kişileri tespit etmek amacıyla başlatılan geniş çaplı soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bomba
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