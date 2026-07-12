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Kayseri'de parkta bıçaklı kavga: 1’i ağır, 3 yaralı

Kayseri'nin Talas ilçesindeki bir parkta çıkan bıçaklı kavgada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Polis ekiplerinin çalışması sonucu şüpheli çocuk yakalandı.

Kayseri'de parkta bıçaklı kavga: 1’i ağır, 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kiçiköy Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde bulunan Talas Millet Bahçesi'nde meydana gelen olayda, İ.C.K. (16) ile ismi öğrenilemeyen 2'si çocuk 3 kişi arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı.

Kayseri de parkta bıçaklı kavga: 1’i ağır, 3 yaralı 1

PARKTA BIÇAKLI KAVGA

Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine İ.C.K. yanında bulunan bıçakla 3 kişiyi bıçaklayarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından 3 yaralıyı ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan bir çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenilirken, şüpheli İ.C.K. de polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri de parkta bıçaklı kavga: 1’i ağır, 3 yaralı 2

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri kavga
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