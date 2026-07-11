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Polis takibe aldı, 9 kaçak göçmen çıktı

Sakarya'da polisin takibe aldığı araçta 9 kaçak göçmen yakalanırken, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Polis takibe aldı, 9 kaçak göçmen çıktı

Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yapıldı. Kaçak göçmen taşıdığı değerlendiren bir araç, takibe alınarak durduruldu.

Araçta yapılan aramada, 9 Suriye uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edilirken, gözaltına alınan sürücü Z.A. (28) tutuklandı. Göçmenleri taşıyan araç 15 gün süreyle trafikten menedilirken, ayrıca 25 bin 250 TL idari para cezası uygulandı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Sakarya
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