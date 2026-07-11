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Bakan Gürlek: "Srebrenitsa Soykırımı, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen büyük bir acıdır"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Srebrenitsa Soykırımı, Bosnalı kardeşlerimizin Avrupa’nın göbeğinde, tüm dünyanın gözü önünde hunharca katledildiği, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen büyük bir acıdır" dedi.

Bakan Gürlek: "Srebrenitsa Soykırımı, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen büyük bir acıdır"

Bakan Gürlek, Srebrenitsa Soykırımı’na ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Srebrenitsa Soykırımı, Bosnalı kardeşlerimizin Avrupa’nın göbeğinde, tüm dünyanın gözü önünde hunharca katledildiği, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen büyük bir acıdır. Srebrenitsa’da yaşanan vahşet, 31’inci yılında da hafızalarımızdaki yerini korumakta; adalet, insan hakları ve uluslararası toplumun sorumluluğu bakımından tüm insanlığa önemli mesajlar vermektedir. Yaşanan soykırım, zulme karşısında sessiz kalmanın, çifte standartların ve geciken adaletin, insanlığın vicdanında nasıl derin yaralar açtığını en acı şekilde göstermiştir.

Bakan Gürlek: "Srebrenitsa Soykırımı, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen büyük bir acıdır" 1

"GÜÇLÜ BİR HUKUK SİSTEMİ TARİHİ VE VİCDANİ BİR SORUMLULUKTUR"

Bu büyük acının unutulmaması ve benzer trajedilerin bir daha yaşanmaması için küresel ölçekte adalet arayışının desteklenmesi ve güçlü bir uluslararası hukuk düzeninin tesis edilmesi tarihi ve vicdani bir sorumluluktur. Bu vesile ile Srebrenitsa’da katledilen Bosnalı kardeşlerimizi rahmetle anıyor; yaşanan acıyı yüreğinde taşıyan tüm Bosnalı kardeşlerimizin hüznünü yürekten paylaşıyorum. Türkiye olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Srebrenitsa Soykırımı gerçeğinin unutturulmaması için mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Srebrenitsa katliamı nedir Akın Gürlek
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