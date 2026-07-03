HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Sır olay! Bahçeden yediği kiraz ölümüne yol açtı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kiraz yedikten sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti, eşinin tedavisi devam ediyor. Derin çiftinin kiraz yediği ağacın bulunduğu bölgeye yaklaşık 15 gün önce tarım ilacı atıldığı, bu nedenle rahatsızlanmış olabilecekleri üzerinde duruluyor.

Sır olay! Bahçeden yediği kiraz ölümüne yol açtı

İlçeye bağlı Karabey köyünde yaşayan 63 yaşındaki Ahmet Derin ile eşi Rahime Derin, 1 Temmuz Çarşamba günü kiraz yedikten sonra evlerinde rahatsızlandı.

Sır olay! Bahçeden yediği kiraz ölümüne yol açtı 1

HAYATINI KAYBETTİ

Yakınlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekibince ambulansla götürüldükleri Tosya Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından çift, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yoğun bakımda tedavi altına alınan çiftten Ahmet Derin, yaşamını yitirdi. Rahime Derin'in tedavisi ise sürüyor.

Sır olay! Bahçeden yediği kiraz ölümüne yol açtı 2

TARIM İLACI İDDİASI

Derin çiftinin kiraz yediği ağacın bulunduğu bölgeye yaklaşık 15 gün önce tarım ilacı atıldığı, bu nedenle rahatsızlanmış olabilecekleri üzerinde duruluyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Saray'da denize girmek 2 gün süreyle yasaklandıSaray'da denize girmek 2 gün süreyle yasaklandı
Nijerya'da çobanlar ile çiftçiler birbirine girdi: 18 ölüNijerya'da çobanlar ile çiftçiler birbirine girdi: 18 ölü

Anahtar Kelimeler:
Kastamonu Kiraz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bakan Gürlek duyurdu! 8 ilde 'resmi evrakta sahtecilik' operasyonu: 31 şüpheli gözaltında

Bakan Gürlek duyurdu! 8 ilde 'resmi evrakta sahtecilik' operasyonu: 31 şüpheli gözaltında

Meteoroloji haritayı paylaştı! Kavurucu sıcaklara mola: İstanbul için tarih verildi

Meteoroloji haritayı paylaştı! Kavurucu sıcaklara mola: İstanbul için tarih verildi

90+13'te duygular bir anda değişti! Portekiz son 16'da

90+13'te duygular bir anda değişti! Portekiz son 16'da

Konserin ortasında gergin anlar! Seyircisi tam yüzüne patlattı

Konserin ortasında gergin anlar! Seyircisi tam yüzüne patlattı

Memur ve emekli için zam belli oldu: İşte yeni zamlı maaş tablosu

Memur ve emekli için zam belli oldu: İşte yeni zamlı maaş tablosu

TÜİK Haziran enflasyonunu açıkladı: Milyonlar bekliyordu

TÜİK Haziran enflasyonunu açıkladı: Milyonlar bekliyordu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.