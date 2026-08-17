İzmir'deki Kalem Adası'nın bir bölümü de Kuriş ailesinin çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çıkar amaçlı Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Alihan Kuriş tutuklanmıştı. Alihan Kuriş ve ailesinin tapu kayıtları ortaya çıktı.

ADADAKİ ARAZİ DE KAYITLARDA

Kuriş ailesi adına toplam 191 gayrimenkul kaydı bulunduğun tespit edilirken, bunlar arasında İstanbul ve Sakarya'nın yanı sıra İzmir, Antalya ve Bolu'da yer alan çok sayıda taşınmaz da öne çıktı.



200 KİLOGRAM ALTIN BULUNMUŞTU

Dosyadaki kayıtların dikkat çeken ayrıntılarından biri ise İzmir'in Dikili ilçesine bağlı Bademli'de bulunan Kalem Adası oldu. 'Ege'nin Maldivleri' olarak anılan adanın 258 dönümlük bölümünün 2021 yılında Ayşe Gülderen Kuriş adına tescil edildiği ortaya çıktı. Kuriş ailesinin adadaki taşınmazlar için yaklaşık 45 milyon dolar ödeme yaptığı öne sürüldü.

Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik yürütülen arama çalışmaları kapsamında belirlenen tek bir adreste arama yapılmıştı. Aramada, kaynağı belirsiz olduğu değerlendirilen 200 kilogram külçe altın ele geçirilmişti.



Ele geçirilen altınların toplam değerinin yaklaşık 1 milyar 340 milyon TL olduğu belirtilmişti.