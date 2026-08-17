İzmir'deki Kalem Adası'nın bir bölümü de Kuriş ailesinin çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çıkar amaçlı Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Alihan Kuriş tutuklanmıştı. Alihan Kuriş ve ailesinin tapu kayıtları ortaya çıktı.
Kuriş ailesi adına toplam 191 gayrimenkul kaydı bulunduğun tespit edilirken, bunlar arasında İstanbul ve Sakarya'nın yanı sıra İzmir, Antalya ve Bolu'da yer alan çok sayıda taşınmaz da öne çıktı.
Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik yürütülen arama çalışmaları kapsamında belirlenen tek bir adreste arama yapılmıştı. Aramada, kaynağı belirsiz olduğu değerlendirilen 200 kilogram külçe altın ele geçirilmişti.
Ele geçirilen altınların toplam değerinin yaklaşık 1 milyar 340 milyon TL olduğu belirtilmişti.
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