HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-ABD ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Trump görüşmesinde, Türkiye-ABD ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ile ABD arasındaki gerilimde diplomasiden azami ölçüde istifade edilmesinin mühim olduğunu, görüşmelerin sürmesini temenni ettiklerini ve Türkiye'nin barış çabalarına destek vermeye devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü 1

PAKİSTAN VE SUUDİ ARABİSTAN İLE İMZALANAN ORTAK SAVUNMA ANLAŞMASI

Görüşmede Erdoğan, Pakistan ve Suudi Arabistan ile birlikte imzalanan Ortak Savunma Anlaşması'yla bölgesel istikrar ve güvenliğin temini için güçlü bir duruş sergilediklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze barış sürecinde ikinci aşamaya geçilmesinin hedeflendiği bir dönemde İsrail yönetiminin Filistinlileri hedef alan eylemlerinde artış yaşandığını belirterek, Türkiye olarak bölgede kalıcı barışa ve Gazze'nin yeniden imarı için atılacak adımlara destek vermeyi sürdüreceklerini vurguladı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
VatandaşLar dikkat! Araç satışında yeni oyun: Ekspertiz tuzağıVatandaşLar dikkat! Araç satışında yeni oyun: Ekspertiz tuzağı
Çerçeve Yasa Resmi Gazete'de yayımlandı!Çerçeve Yasa Resmi Gazete'de yayımlandı!

Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Donald Trump
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Belediye Başkanı Çoruhlu: "Sarık işimi yapmama engel değil"

Belediye Başkanı Çoruhlu: "Sarık işimi yapmama engel değil"

İfadesi ortaya çıktı! Aylık gelir sorusuna yanıtı gündem oldu

İfadesi ortaya çıktı! Aylık gelir sorusuna yanıtı gündem oldu

Beşiktaş sezona galibiyetle başladı! Eyüpspor'u Cerny'nin golüyle devirdi

Beşiktaş sezona galibiyetle başladı! Eyüpspor'u Cerny'nin golüyle devirdi

"Konuşamıyor" demişti! Efsane oyuncunun son hali yürek burktu

"Konuşamıyor" demişti! Efsane oyuncunun son hali yürek burktu

Dondurma devi iflas koruma istedi: Ambalaj başını yaktı

Dondurma devi iflas koruma istedi: Ambalaj başını yaktı

Maaş zammı için hesap değişti: Emekli ve memura yeni rakamlar

Maaş zammı için hesap değişti: Emekli ve memura yeni rakamlar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.