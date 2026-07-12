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Türk Yıldızları'ndan Artvin'de gösteri uçuşu

Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi Türk Yıldızları'nın, Artvin'in Arhavi ilçesinde gerçekleştirdiği gösteri uçuşu nefes kesti.

Türk Yıldızları'ndan Artvin'de gösteri uçuşu

Artvin'in Arhavi ilçesinde Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi Türk Yıldızları gösteri uçuşu yaptı. Uçuş öncesinde vatandaşlar, park ve çevresine akın etti. Araçlarıyla bölgeye giden vatandaşlar uzun kuyruklar oluştururken, etkinlik alanında yoğun bir kalabalık toplandı.

Türk Yıldızları ndan Artvin de gösteri uçuşu 1

TÜRK YILDIZLARI BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Rize-Artvin Havalimanı'ndan havalanan Türk Yıldızları; sergiledikleri akrobatik manevralar, kol uçuşu ve dumanlı figürlerle izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Türk Yıldızları ndan Artvin de gösteri uçuşu 2

Özellikle çocuklar ve gençlerin heyecanı dikkat çekerken, birçok kişi cep telefonu kameralarıyla bu anları kaydetti. Yaklaşık 30 dakika süren gösteri büyük bir ilgiyle izlendi
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Artvin Türk Yıldızları
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