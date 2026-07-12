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Haluk Levent hakkında gözaltı kararı çıkartıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Ahbap derneğine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Dernek Başkanı Haluk Levent hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Haluk Levent hakkında gözaltı kararı çıkartıldı
Melih Kadir Yılmaz

Son zamanda hakkındaki haberlerle gündeme gelen Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Ahbap Derneği’nin faaliyetleri ve yürütülen siber/mali süreçlerle ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Soruşturma dosyasını inceleyen savcılık, toplanan deliller ve ifadeler doğrultusunda Dernek Başkanı Haluk Levent hakkında gözaltı talimatı verdi.

DERNEKLER KANUNUNA MUHALEFET, SUÇTAN KAYNAKLANAN MAL VARLIĞI DEĞERLERİNİ AKLAMA, ÖRGÜT ÜYELİĞİ...

Öte yandan Haluk Levent hakkında gözaltı kararının nedeni belli oldu. Burak Doğan'ın haberine göre gözaltı kararı; dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, örgüt üyeliği gerekçeleriyle verildi.

Levent geçtiğimiz günlerde karşılıksız çek nedeniyle 70 milyon liralık adli para cezası almıştı.

Haluk Levent hakkında gözaltı kararı çıkartıldı 1

UYUŞTURUCU İDDİASI GÜNDEM OLMUŞTU

Ayrıca Levent hakkındaki uyuşturucu haberleri de gündem olmuştu. Portekizli model Tessy Ramos Correi ifadesinde Haluk Levent'in uyuşturucu kullandığını iddia etmiş ve Haluk Levent de bununla ilgili açıklama yapmıştı.

"HAYATIM BOYUNCA SİGARA DAHİ İÇMEDİM"

Levent yaptığı açıklamada, "On beş gündür her şey yazıldı çizildi. Hiç cevap vermedim. Bir tanesine dayanamayıp cevap vermek için sizlere yazayım istedim. Hayatım boyunca sigara dahi içmedim. Hayatım boyunca uyuşturucu madde kullanmadım. Ahbapta iken onlarca çocuğumuzun ailesi ile hastanelerde tedavi için uğraştım. Uyuşmayalım projesi altında onlarca lisede uyuşturucu madde kullanımına karşı söyleşi yaptım. O çocuklar o gençler bu iddialar karşısında üzülmesin diye bu twiti yazdım" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Haluk Levent
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