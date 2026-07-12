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Gelin arabası otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde gelin arabası otomobille çarpıştı. Gelin ve damat adayının araçta olmadığı kazada 1 kişi yaralandı.

Gelin arabası otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, İskenderun ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı'nda yaşandı. Gelin arabası olarak kullanılan 31 BB F 087 plakalı otomobil, 31 ABA 894 plakalı otomobille çarpıştı.

Gelin arabası otomobille çarpıştı: 1 yaralı 1

GELİN ARABASI KAZAYA KARIŞTI

Kazada 1 kişi yaralanırken, vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.

Gelin arabasında kaza esnasında gelin ve damat adayının olmadığı öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hatay gelin arabası kaza
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