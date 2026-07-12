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CHP Grup Başkanı Özgür Özel: "Yolumuza devam edeceğiz"

Niğde'de partililere seslenen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanı Özgür Özel, "Biz gerçek kazanan, kaybetmemiş, kaybetmeyecek CHP olarak bu partiye gönülden bağlı olanlarla, yüreğinde partiyi taşıyanlarla yol yürümeye devam edeceğiz" dedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel: "Yolumuza devam edeceğiz"

Niğde'de Yeni Çarşı'da düzenlenen programa katılan Özel, göreve gelirken önemli bir söz verdiğini belirterek, "Elbette bugün yaşanan öfkeyi görüyorum, anlıyorum. Siz şöyle bakıyorsunuz; parti 50 yıldır hep ikinci parti oldu, bazen baraj altında kaldı. Dedim ki, 'Eğer bir seçimde ikinci çıkarsak partinin başında durmayız'. Bana 'Aman yapma, daha 4 aylık genel başkansınız' dediler. Ben de 'İmzayı koyacağız. Ya kazanacağız ya bırakıp gideceğiz, kazanacak biri gelecek. Bu parti kaybetmeyecek' dedim, kaybetmedik" dedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel: "Yolumuza devam edeceğiz" 1

ÖZGÜR ÖZEL NİĞDE'DE KONUŞTU

Niğdelilere gördüğü ilgi ve ev sahipliği için teşekkür eden Özel, Niğde'deki programının ardından Çiftlik ilçesine geçti. Çiftlik Belediyesi tarafından hizmete kazandırılan Halk Ekmek fırınının açılış törenine katılan Özel, ilçe meydanında vatandaşlara seslendi. Özel, Türkiye'nin farklı illerinde programlara katıldığını belirterek, "Kalkıp geliyorsun Niğde'ye, Niğde'den Çiftlik'e. İlçeye giriyorsun, şu binanın üstünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resmiyle kendi resmini görüyorsun. Bu milletin gönlüne girmişiz. Bizim için ne binanın ne başka bir şeyin önemi var. Biz milletimizle beraberiz, milletimizle birlikteyiz. Gönül gönüleyiz. Milletin gönlündeyiz" diye konuştu.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel: "Yolumuza devam edeceğiz" 2

"BU YOLDA BİRLİKTE YÜRÜYECEĞİZ"

Halkın desteğiyle yoluna devam edeceğini belirten Özel, "Bugün Niğde'de hep tarihte yanlış tarafta duranlar, partiyi kaybettirenler, kendilerine başka yerlerde umut arayabilirler. Biz gerçek kazanan, kaybetmemiş, kaybetmeyecek CHP olarak bu partiye gönülden bağlı olanlarla, yüreğinde partiyi taşıyanlarla yol yürümeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Niğde Özgür Özel CHP
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