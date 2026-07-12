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Dünyaca ünlü Pamukkale travertenlerin yakınındaki ormanlık alanda yangın

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde dünyaca ünlü travertenlere yakın bölgedeki ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlerin kontrol altına alınabilmesi için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Dünyaca ünlü Pamukkale travertenlerin yakınındaki ormanlık alanda yangın

Edinilen bilgiye göre, Pamukkale ilçesine bağlı Pamukkale Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dünyaca ünlü Pamukkale travertenlerine yakın bir noktada yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Dünyaca ünlü Pamukkale travertenlerin yakınındaki ormanlık alanda yangın 1

PAMUKKALE TRAVERTENLERİ YAKININDA ORMAN YANGINI

Kısa sürede büyüyen alevlere müdahale etmek için Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve çevre ilçelerden gelen destek ekipleri karadan hızla müdahaleye başladı. Yangının geniş bir alana yayılmasını önlemek için havadan da çok sayıda helikopter ve yangın söndürme uçağı ile müdahale sürüyor.

Dünyaca ünlü Pamukkale travertenlerin yakınındaki ormanlık alanda yangın 2

ATLI JANDARMALAR HORTUM TAŞIDI

Bölgede geniş güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, vatandaşları güvenli alanlara yönlendirirken, söndürme çalışmalarına da destek veriyor. Arazi şartlarının zorlu olduğu noktalarda ise Pamukkale’de görev yapan atlı jandarma timleri devreye girdi.

Dünyaca ünlü Pamukkale travertenlerin yakınındaki ormanlık alanda yangın 3

Dünyaca ünlü Pamukkale travertenlerin yakınındaki ormanlık alanda yangın 4

Atlı jandarmalar, araçların girmekte zorlandığı dik yamaçlara hortum taşıyarak itfaiye ve orman ekiplerinin çalışmalarına büyük katkı sağladı. Ekiplerin rüzgarın da etkisiyle yayılan yangını kontrol altına almak için çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.

Dünyaca ünlü Pamukkale travertenlerin yakınındaki ormanlık alanda yangın 5

Dünyaca ünlü Pamukkale travertenlerin yakınındaki ormanlık alanda yangın 6

Dünyaca ünlü Pamukkale travertenlerin yakınındaki ormanlık alanda yangın 7

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Pamukkale orman yangını Traverten
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