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Tarla temizliği için yakılan ateş ormanlık alana sıçradı

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde tarla temizliği amacıyla yakılan ateşin rüzgarın etkisiyle büyümesi sonucu çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Tarla temizliği için yakılan ateş ormanlık alana sıçradı

Yangın, Bahçe ilçesine bağlı Gökçedağ mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, A.A. isimli vatandaş, tarlasında temizlik yapmak amacıyla ateş yaktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede kontrolden çıkan alevler çevredeki ormanlık alana sıçradı.
Tarla sahibi A.A.’nın mahalle muhtarını arayarak, "Ateşi ben yaktım, söndüremedim, büyüdü. Haberiniz olsun" dediği öğrenildi. İhbar üzerine mahalle muhtarı durumu vakit kaybetmeden Orman İşletme Şefliği ‘ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme helikopteri, Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı arazöz ve ekipler ile Bahçe Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Havadan ve karadan yürütülen çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alınırken, ekipler bölgede soğutma çalışmalarını sürdürdü. Yangında zarar gören alanın belirlenmesine yönelik çalışma başlatılırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Osmaniye
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