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Polisin durdurduğu araçta uyuşturucu hap ele geçirildi

Kırşehir’de polis ekiplerince durdurulan araçta uyuşturucu hap ele geçirildi.

Polisin durdurduğu araçta uyuşturucu hap ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu. Araçta bulunan şahısların davranışlarından şüphelenen polis, şahısların üzerlerinde arama yaptı. Aramalarda; 695 adet hap ele geçirildi. Olayla ilgili A.E. ve E.D. isimli şüpheliler hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma" suçundan adli işlem başlatıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken E.D., adlı şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Kırşehir
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