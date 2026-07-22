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Samsung Galaxy Unpacked bugün! Saat kaçta, nereden izlenir? Galaxy Z Fold 8 ve Z Flip 8 geliyor

Samsung Galaxy Unpacked etkinliği için beklenen gün geldi. Teknoloji devi, yeni Galaxy cihazlarını bugün Londra’da düzenlenecek etkinlikte tanıtacak. Peki Samsung Galaxy Unpacked saat kaçta başlayacak, canlı yayın nereden izlenecek ve hangi ürünler tanıtılacak? İşte Galaxy Z Fold 8 ve Galaxy Z Flip 8’in sahneye çıkmasının beklendiği etkinlikle ilgili tüm ayrıntılar...

Samsung Galaxy Unpacked bugün! Saat kaçta, nereden izlenir? Galaxy Z Fold 8 ve Z Flip 8 geliyor
Enes Çırtlık

Samsung’un yeni nesil katlanabilir telefonlarını ve giyilebilir cihazlarını tanıtmasının beklendiği Galaxy Unpacked etkinliği bugün gerçekleştirilecek. Şirketin paylaştığı davette kullanılan katlanabilir tasarım vurgusu, etkinliğin merkezinde tamamen yenilenen Galaxy Z serisinin bulunacağı beklentisini güçlendirdi.

Samsung, tanıtılacak cihazların isimlerini henüz açıklamadı. Ancak sızıntılar ve şirketin yayımladığı tanıtım içerikleri, Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Flip 8 ve yeni Galaxy Watch modellerinin etkinlikte sahneye çıkabileceğine işaret ediyor.

SAMSUNG GALAXY UNPACKED NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Samsung Galaxy Unpacked etkinliği 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 16.00’da başlayacak.

Etkinlik İngiltere’nin başkenti Londra’da gerçekleştirilecek. Samsung’un resmî açıklamasına göre tanıtım, İngiltere yaz saatiyle 14.00, Orta Avrupa yaz saatiyle 15.00 ve Türkiye saatiyle 16.00’da başlayacak.

Samsung Galaxy Unpacked bugün! Saat kaçta, nereden izlenir? Galaxy Z Fold 8 ve Z Flip 8 geliyor 1

SAMSUNG GALAXY UNPACKED CANLI NASIL İZLENİR?

Galaxy Unpacked etkinliği Samsung’un resmî internet sitesi, Samsung Newsroom ve şirketin YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayımlanacak.

Kullanıcılar herhangi bir fiziksel davet gerekmeksizin tanıtımı internet üzerinden takip edebilecek. Yeni cihazların özellikleri, fiyatları ve satış tarihleri de etkinlik sırasında açıklanacak.

SAMSUNG GALAXY UNPACKED ETKİNLİĞİNDE NELER TANITILACAK?

Samsung, etkinlikte tanıtacağı ürünlerin tam listesini resmen paylaşmadı. Ancak güncel haberler ve sızıntılar, aşağıdaki cihazların tanıtılabileceğini gösteriyor:

  • Yeni ve daha geniş tasarımlı bir Galaxy Z Fold modeli (Galaxy Z Fold 8 veya Galaxy Z Fold 8 Wide)
  • Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra
  • Samsung Galaxy Z Flip 8
  • Samsung Galaxy Watch 9
  • Samsung Galaxy Watch Ultra 2
  • Yapay zekâ destekli Samsung akıllı gözlüğüne ilişkin ilk ayrıntılar

Yeni geniş tasarımlı Fold modelinin Galaxy Z Fold 8 eya Galaxy Z Fold 8 Wide adıyla sunulabileceği öne sürülüyor. Cihazın resmi adı ve ürün ailesindeki konumu ise etkinlik başlamadan kesin olarak bilinmiyor.

Samsung Galaxy Unpacked bugün! Saat kaçta, nereden izlenir? Galaxy Z Fold 8 ve Z Flip 8 geliyor 2

GALAXY Z FOLD 8 YENİ TASARIMIYLA GELİYOR

Etkinliğin en önemli duyurusunun Galaxy Z Fold 8 olması bekleniyor. Samsung’un “Yepyeni Tasarım. Benzersiz Keyif.” başlığıyla yayımladığı resmî davet, yeni bir katlanabilir telefon tasarımına açık biçimde vurgu yapıyor.

Şirketin küresel davetinde ise “A New Shape Unfolds” ifadesi kullanılıyor. Tanıtım görselindeki daha kısa ve geniş şeklin, önceki Fold modellerinden farklı oranlara sahip yeni bir cihazı temsil ettiği düşünülüyor.

Sızıntılara göre yeni Fold modeli, kapalıyken daha geniş bir akıllı telefon deneyimi sunacak. Böylece önceki modellerde eleştirilen uzun ve dar dış ekran tasarımının değiştirilmesi bekleniyor. Bu tasarım ayrıntıları Samsung tarafından henüz doğrulanmadı.

GALAXY Z FOLD 8 ULTRA DA TANITILABİLİR

Samsung’un bu yıl tek bir Fold modeliyle yetinmeyebileceği iddia ediliyor. Şirketin Galaxy Z Fold 8’in yanında daha üst düzey özelliklere sahip ikinci bir Fold modeli hazırladığı öne sürülüyor.

Bazı kaynaklar bu telefonu Galaxy Z Fold 8 Ultra olarak adlandırıyor. Samsung’un etkinlik davetinde ürün adı paylaşılmadığı için modelin ismi henüz kesinleşmiş değil.

Samsung Galaxy Unpacked bugün! Saat kaçta, nereden izlenir? Galaxy Z Fold 8 ve Z Flip 8 geliyor 3

GALAXY Z FLIP 8 SAHNEYE ÇIKACAK MI?

Etkinlikte Samsung’un kapaklı katlanabilir telefon serisini de yenilemesi bekleniyor. Galaxy Z Flip 8’in tasarım, işlemci ve yapay zekâ özellikleriyle ilgili çeşitli sızıntılar bulunuyor.

Telefonun önceki modelde kullanılan ekran ve kamera sistemini büyük ölçüde koruyabileceği, bazı pazarlarda Samsung’un Exynos 2600 işlemcisinden güç alabileceği iddia ediliyor. Bu teknik özellikler henüz Samsung tarafından açıklanmadı.

YENİ GALAXY WATCH MODELLERİ DE BEKLENİYOR

Samsung’un Galaxy Unpacked kapsamında yalnızca telefon tanıtması beklenmiyor. Galaxy Watch 9 ve Galaxy Watch Ultra 2 modellerinin de etkinlikte gösterilebileceği belirtiliyor.

Galaxy Watch Ultra 2’nin önceki modele göre daha ince bir gövde, daha parlak ekran ve daha büyük bataryayla gelebileceği öne sürülüyor. Saatlerin resmi özellikleri ve isimleri etkinlik sırasında netleşecek.

SAMSUNG AKILLI GÖZLÜĞÜNÜ GÖSTEREBİLİR

Etkinliğin sürprizlerinden biri Samsung’un yapay zeka destekli akıllı gözlüğü olabilir. Şirketin gözlük üzerinde Warby Parker ve Gentle Monster gibi markalarla çalıştığına ilişkin haberler bulunuyor.

Akıllı gözlüğün bugün tamamen tanıtılması yerine kısa bir ön gösteriminin yapılabileceği değerlendiriliyor. Samsung, gözlüğün Galaxy Unpacked etkinliğinde bulunacağını henüz resmen doğrulamadı.

GALAXY Z FOLD 8 VE Z FLIP 8 FİYATI AÇIKLANACAK MI?

Samsung’un yeni telefonların fiyatlarını, ön sipariş tarihlerini ve ilk satışa çıkacağı ülkeleri etkinlik sırasında açıklaması bekleniyor.

Samsung Türkiye’nin etkinlik sayfasında yeni Galaxy ürünleri için ön siparişe özel hediyeler sunulacağı belirtiliyor. Türkiye fiyatları ve satış tarihi konusunda ise henüz resmi bir bilgi bulunmuyor.

GÖZLER SAAT 16.00’DA SAMSUNG’DA OLACAK

Galaxy Unpacked etkinliği bugün Türkiye saatiyle 16.00’da başlayacak. Galaxy Z Fold 8 (veya Galaxy Z Fold Wide), Galaxy Fold 8, Galaxy Z Flip 8 ve yeni Galaxy Watch modelleri hakkındaki kesin özellikler ancak Samsung’un resmi sunumuyla belli olacak.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Desenize TR de yine Kuyruk olacak.. Alanlarda sosyal medyada millet aç ülke bitti paylaşimları yapacak birileride hak verip gerçek sanacak..
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