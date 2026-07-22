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iPhone 20 tarihe geçebilir! Tablet gibi olacak

Apple'ın iPhone'un 20. yılına özel bir iPhone üzerinde çalıştığı öne sürülürken, telefonun ekran boyutuyla ilgili yeni bir iddia gündem oldu.

iPhone 20 tarihe geçebilir! Tablet gibi olacak
Enes Çırtlık

MacRumors'ta yer alan habere göre Apple, üretime geçmesi halinde 7 inç panel olarak pazarlanması muhtemel, yaklaşık 6,96 inç ölçüsünde daha büyük bir iPhone ekranını prototip aşamasında test ediyor. Çinli sızıntı kaynağı Digital Chat Station'a göre şirket, önümüzdeki yıl piyasaya çıkması beklenen 20. yıl dönümü iPhone'una hazırlık kapsamında bu ekranı dahili olarak test ediyor.

TARİHİN EN BÜYÜK EKRANLI IPHONE'U OLABİLİR

Webtekno'da yer alan habere göre ise, şu anda en büyük iPhone olan iPhone 17 Pro Max modelinde 6,9 inç boyutunda bir ekran var. iPhone 18 Pro Max’te de bu devam edecek. Ancak iddia doğruysa 20. yıl iPhone’larında bir artış daha yaşanacak ve 7 inçe yaklaşacak. Bu da tarihin en büyük iPhone’u olacağı anlamına geliyor.

IPHONE 17 PRO MAX İLE AYNI ORANDA

Sızıntı kaynağı, ekran oranının mevcut iPhone 17 Pro Max ile aynı olduğunu belirtti. Bu da artışa rağmen Apple'ın ekranın en-boy oranını bir önceki nesille aynı tutmayı hedeflediğini gösteriyor.

iPhone 20 tarihe geçebilir! Tablet gibi olacak 1

20. YIL IPHONE'U NASIL OLACAK?

Geçtiğimiz ay Bloomberg, Apple'ın 20. yıl dönümü iPhone'unun iki farklı boyutu üzerindeki çalışmalarını hızlandırmaya başladığını bildirmişti. Birden fazla söylenti, cihazın tüm kenarlarında kavisli cam bulunan, kenardan kenara uzanan ve neredeyse çerçevesiz bir görsel etki sunan bir ekrana sahip olacağını öne sürüyor.

iPhone 20 tarihe geçebilir! Tablet gibi olacak 2

Bu yıl piyasaya çıkacak olan iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinin, 6,3 ve 6,9 inç boyutlarında bulunan mevcut iPhone 17 Pro modelleriyle aynı ölçülere sahip olması bekleniyor.

Apple, premium iPhone ekranlarının boyutunu en son 2024 yılında iPhone 16 Pro serisiyle artırmıştı. iPhone 16 Pro, daha ince çerçeveler ve biraz daha büyük gövde ölçüleri sayesinde 6,1 inçten 6,3 inçe çıkarken, iPhone 16 Pro Max 6,7 inçten 6,9 inçe yükselmişti.

iPhone 20 tarihe geçebilir! Tablet gibi olacak 3

Bugünkü söylenti, Apple'ın 2027 iPhone'u için ekran boyutunu artırma planlarına dair duyduğumuz ilk iddia niteliğinde.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple iPhone
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