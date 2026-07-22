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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'in 'yeni parti' kararına ilk tepki! Talimat verdi

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, dünkü grup toplantısında CHP'ye veda ederek yeni parti kuracaklarını duyurdu. Özel'in yeni parti kararına mahkeme kararıyla yeniden CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'in 'yeni parti' kararına ilk tepki! Talimat verdi
Devrim Karadağ

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yaşanan mutlak butlan krizi sonrası aylardır konuşulan oldu. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiyi kurultaya götürmemesi üzerine yol ayrımına gitti. CHP Grup Toplantısı'nda son kez milletvekillerine seslenen Özel, yeni parti kuracaklarını resmen duyurdu.

Kemal Kılıçdaroğlu ndan Özgür Özel in yeni parti kararına ilk tepki! Talimat verdi 1

YENİ PARTİYE İLK TEPKİ

Özgür Özel'in CHP'den ayrılıp 80'i aşkın milletvekiliyle beraber yeni parti kurma kararına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum geldi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN MİLLETVEKİLLERİNE TALİMAT

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre; Kılıçdaroğlu, kendisini destekleyen milletvekilleriyle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu milletvekillerine, Özgür Özel ve partiden ayrılacak diğer isimlerle ilgili olumsuz yorumda bulunmayacaklarını söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu ndan Özgür Özel in yeni parti kararına ilk tepki! Talimat verdi 2

"MUHALEFETE MUHALEFET ETMEYECEĞİZ"

Kılıçdaroğlu'nun yaptığı konuşmada, "Bundan sonra hedefimiz iktidardır. Muhalefete muhalefet etmeyeceğiz. İktidar yönelik eleştirilerimizi yapacağız. Ayrılanlara yönelik hiçbir olumsuz açıklama yapmayacağız. Onlar zamanında yol arkadaşımızdı. Hiçbir milletvekilini, yol arkadaşımızı 'şerefsiz' gibi ithamlar altında bırakmayacağız. Biz programımızı anlatacağız." dediği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel CHP
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