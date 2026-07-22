Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'in 'yeni parti' kararına ilk tepki! Talimat verdi

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yaşanan mutlak butlan krizi sonrası aylardır konuşulan oldu. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiyi kurultaya götürmemesi üzerine yol ayrımına gitti. CHP Grup Toplantısı'nda son kez milletvekillerine seslenen Özel, yeni parti kuracaklarını resmen duyurdu.

YENİ PARTİYE İLK TEPKİ

Özgür Özel'in CHP'den ayrılıp 80'i aşkın milletvekiliyle beraber yeni parti kurma kararına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum geldi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN MİLLETVEKİLLERİNE TALİMAT

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre; Kılıçdaroğlu, kendisini destekleyen milletvekilleriyle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu milletvekillerine, Özgür Özel ve partiden ayrılacak diğer isimlerle ilgili olumsuz yorumda bulunmayacaklarını söyledi.

"MUHALEFETE MUHALEFET ETMEYECEĞİZ"

Kılıçdaroğlu'nun yaptığı konuşmada, "Bundan sonra hedefimiz iktidardır. Muhalefete muhalefet etmeyeceğiz. İktidar yönelik eleştirilerimizi yapacağız. Ayrılanlara yönelik hiçbir olumsuz açıklama yapmayacağız. Onlar zamanında yol arkadaşımızdı. Hiçbir milletvekilini, yol arkadaşımızı 'şerefsiz' gibi ithamlar altında bırakmayacağız. Biz programımızı anlatacağız." dediği öğrenildi.