İstanbul hava durumu! Yaz sıcaklarına kış molası, bugün başlıyor

Hava durumuyla ilgili son dakika tahminleri gelirken, İstanbul için beklenen gün geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 22 - 28 Temmuz 2026 tarihlerine ait haftalık hava durumu tahminini paylaşırken, İstanbul'da 'kış molası' yaşanacak.

İSTANBUL'DA 5 GÜN YAĞIŞ VAR

Tahmine göre, İstanbul'da 22 Temmuz Çarşamba, 23 Temmuz Perşembe, 24 Temmuz Cuma, 25 Temmuz Cumartesi ve 26 Temmuz Pazar günleri yağış bekleniyor.

MGM'nin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda ise "Mevsim normalleri üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının Perşembe gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak azalacağı ve yer yer mevsim normalleri altına ineceği tahmin ediliyor" ifadeleri yer aldı.

SICAKLIKLAR 8 DERECE DÜŞECEK, 20 KİLOYA KADAR YAĞIŞ BEKLENİYOR

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) da kentte beklenen yağış miktarlarını duyurdu. AKOM'un açıklamasına göre, kentte çarşamba günü 2-7 kilogram, perşembe 3-7 kilogram, cuma 3-7 kilogram, cumartesi 10-20 kilogram ve pazar günü 3-7 kilogram arası yağış bekleniyor.

AKOM'un açıklamasında ise "İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi geneli Çarşamba günü itibarıyla Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havaların etkisi altına giriyor. Bu nedenle hafta boyunca 30-33°C aralığında seyreden sıcaklıkların kademeli olarak 7-8°C azalarak mevsim normalleri altına gerileyeceği, beraberinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor" denildi.

BİR UYARI DA İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN

İstanbul Valiliği de sosyal medya hesabından, vatandaşları yağışlara karşı uyardı. Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi: