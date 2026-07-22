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İstanbul hava durumu! Yaz sıcaklarına kış molası, bugün başlıyor

İstanbul hava durumuyla ilgili Meteoroloji, AKOM ve İstanbul Valiliği peş peşe uyarılar gelmişti. Son hava durumu tahminlerine göre İstanbul'da beklenen gün geldi. Yaz sıcaklarına 5 günlük kış molası verilecek, yağışlar kent genelinde etkili olacak. İşte 22 Temmuz Çarşamba (bugün) hava durumuyla ilgili detaylar...

İstanbul hava durumu! Yaz sıcaklarına kış molası, bugün başlıyor
Devrim Karadağ

Hava durumuyla ilgili son dakika tahminleri gelirken, İstanbul için beklenen gün geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 22 - 28 Temmuz 2026 tarihlerine ait haftalık hava durumu tahminini paylaşırken, İstanbul'da 'kış molası' yaşanacak.

İSTANBUL'DA 5 GÜN YAĞIŞ VAR

Tahmine göre, İstanbul'da 22 Temmuz Çarşamba, 23 Temmuz Perşembe, 24 Temmuz Cuma, 25 Temmuz Cumartesi ve 26 Temmuz Pazar günleri yağış bekleniyor.

İstanbul hava durumu! Yaz sıcaklarına kış molası, bugün başlıyor 1

MGM'nin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda ise "Mevsim normalleri üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının Perşembe gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak azalacağı ve yer yer mevsim normalleri altına ineceği tahmin ediliyor" ifadeleri yer aldı.

İstanbul hava durumu! Yaz sıcaklarına kış molası, bugün başlıyor 2

SICAKLIKLAR 8 DERECE DÜŞECEK, 20 KİLOYA KADAR YAĞIŞ BEKLENİYOR

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) da kentte beklenen yağış miktarlarını duyurdu. AKOM'un açıklamasına göre, kentte çarşamba günü 2-7 kilogram, perşembe 3-7 kilogram, cuma 3-7 kilogram, cumartesi 10-20 kilogram ve pazar günü 3-7 kilogram arası yağış bekleniyor.

AKOM'un açıklamasında ise "İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi geneli Çarşamba günü itibarıyla Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havaların etkisi altına giriyor. Bu nedenle hafta boyunca 30-33°C aralığında seyreden sıcaklıkların kademeli olarak 7-8°C azalarak mevsim normalleri altına gerileyeceği, beraberinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor" denildi.

İstanbul hava durumu! Yaz sıcaklarına kış molası, bugün başlıyor 3

BİR UYARI DA İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN

İstanbul Valiliği de sosyal medya hesabından, vatandaşları yağışlara karşı uyardı. Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:

  • "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmesine göre İstanbul genelinde 22 Temmuz Çarşamba gününden itibaren aralıklarla sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir.
  • Yağışların, öğle saatlerinden sonra Avrupa Yakası’nın batı ilçelerinde (Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmece), akşam saatlerinde ise il genelinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacağı tahmin edilmektedir.
  • 23-26 Temmuz tarihleri arasında ise il genelinde yerel olarak etkili sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülebileceği tahmin edilmektedir.
  • Rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden zaman zaman orta kuvvette, yer yer kuvvetli (30-50 km/sa), cumartesi günü ise kısa süreli olarak 40-60 km/sa hıza ulaşması beklenmektedir.
  • Ayrıca, mevsim normallerinin 1-3°C üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının perşembe gününden itibaren belirgin şekilde azalarak mevsim normallerinin 2-4°C altına düşeceği tahmin edilmektedir.
  • Sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."
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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji İstanbul
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