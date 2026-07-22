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Ankara'da fuhuş operasyonu! Çok sayıda gözaltı: "Çaresizliğimden faydalanıldı"

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Ankara'da fuhşa aracılık ettikleri iddiasıyla düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı, 20 mağdur kadın kurtarıldı. Kadınlardan biri, "Çaresizliğimden faydalanıldı. Davacı ve şikayetçiyim" dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu'nca, gelen ihbarlar ve artan şikayetler üzerine soruşturma başlatıldı.

Ankara da fuhuş operasyonu! Çok sayıda gözaltı: "Çaresizliğimden faydalanıldı" 1

2 AY TAKİP EDİLDİLER

Soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri çalışma yaptı. Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takipte, Çankaya'da faaliyet gösteren bir eğlence mekanında çalışan şüphelilerin kadınları otellere yönlendirerek fuhşa aracılık ettiği belirlendi.

Ankara da fuhuş operasyonu! Çok sayıda gözaltı: "Çaresizliğimden faydalanıldı" 2

SUÇÜSTÜ YAPILDI

Delillerin toplanmasının ardından düzenlenen operasyonda suçüstü yapıldı. Aramalarda cep telefonları ile güvenlik kamerası kayıtlarına el konuldu.

Ankara da fuhuş operasyonu! Çok sayıda gözaltı: "Çaresizliğimden faydalanıldı" 3

"ÇARESİZLİĞİMDEN FAYDALANILDI"

Operasyonda, aralarında işletme sahibi, işletme müdürü ve şef garsonların da bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 20 mağdur kadın kurtarıldı. Mağdur kadınlardan biri ifadesinde, "Çaresizliğimden faydalanıldı. Davacı ve şikayetçiyim." dedi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ankara fuhuş operasyonu
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