Lübnan lideri Trump'a methiyeler dizdi! 'Aferini' kapınca ağzındaki baklayı çıkardı

Trump'la görüşmesini "Uzun süredir bu ziyareti sabırsızlıkla bekliyordum. Sizin gibi harika bir başkanla tanışmak çok hoş bir şey." sözleriyle açan Avn, ABD Başkanı'na övgüler yağdırdı. Trump ise bu ifadeleri gülümseyerek, "Görüyorsunuz, beni nereden vuracağını iyi biliyor. Artık benden ne isterse alabilir." sözleriyle karşıladı. Trump ile Avn arasında kameralar önündeki bu samimi diyalog, görüşmenin en çok konuşulan anı olurken, Avn kısa süre sonra asıl gündem maddesini masaya taşıdı.

LÜBNAN CUMHURBAŞKANI AĞZINDAKİ BAKLAYI ÇIKARDI

Lübnan Cumhurbaşkanlığı tarafında yapılan yazılı açıklamaya göre görüşmede, Washington ile Beyrut arasındaki tarihi ortaklığın güçlendirilmesi, Lübnan ordusuna ABD desteğinin artırılması, ekonomik toparlanma süreci, yeniden imar çalışmaları ve Amerikan yatırımcılarının ülkeye çekilmesi gibi başlıklar ele alındı.

İSRAİL İŞGALİ BİTECEK Mİ?

Görüşmede en dikkat çeken mesaj ise İsrail-Lübnan hattına ilişkin oldu. Cumhurbaşkanı Avn, İsrail'in işgal altında tuttuğu Lübnan topraklarından tamamen çekilmesinin kalıcı istikrarın sağlanması için zorunlu olduğunu belirterek, bunun ülkesinin öncelikli beklentisi olduğunu Trump'a iletti.

Avn ayrıca İsrail'in saldırıları nedeniyle yaşanan sivil can kayıpları, ekonomide oluşan ağır tahribat ve altyapıda meydana gelen yıkım hakkında da ABD Başkanı'na ayrıntılı bilgi verdi. Liderlerin görüşmesinde, Lübnan'ın yeniden ayağa kalkması için uluslararası destek ve iki ülke arasındaki iş birliğinin genişletilmesi konusunda da görüş alışverişinde bulunuldu.