'Apple Upgrade' geliyor: Araç kiralar gibi iPhone alınabilecek!

İddiaya göre Apple, 28 Temmuz Salı günü ABD'de “Apple Upgrade” adı verilen yeni bir cihaz finansmanı programını kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

24 AY VADE İLE IPHONE SAHİBİ OLUNABİLECEK

Bloomberg'den Mark Gurman'ın aktardığı bilgilere göre program, iPhone ve Apple Watch modelleri için 24 aylık, iPad ve Mac modelleri için ise 36 aylık finansman seçeneği sunacak.

Apple Upgrade kapsamında müşteriler, ödeme süresi devam ederken cihazın kalan borcunu erken kapatabilecek veya daha yeni bir cihaza erkenden geçiş yapabilecek. Ayrıca ödeme süresinin sonunda cihazlar kullanıcılarda kalabilecek ya da iade edilebilecek.

BAZI CİHAZLAR DAHİL DEĞİL

Apple Watch SE, giriş seviyesi iPad, iPhone 16 ve MacBook Neo gibi cihazlar programa dahil edilmeyecek.

Habere göre Apple, yeni Apple Upgrade programının kullanıma sunulmasının ardından ise mevcut iPhone Upgrade Programına yeni kullanıcı kabul etmeyi durdurmayı planlıyor.