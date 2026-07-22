Instagram çöktü mü? Kullanıcılardan erişim sorunu bildirimi! 22 Temmuz Instagram’da sorun mu var?

Instagram’a girmeye çalışan bazı kullanıcılar, 22 Temmuz Çarşamba günü raporlar bildiriyor. Yaşanan gelişmenin ardından “Instagram çöktü mü?”, “Instagram neden açılmıyor?”, “Instagram akış yenilenmiyor” ve “Instagram’da sorun mu var?” sorguları araştırılmaya başlandı.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Downdetector’ın Türkiye sayfasında yer alan güncel bilgilere göre kullanıcı raporları, Instagram ile ilgili sorunlar gösteriyor.

Kesinti takip platformunun küresel hesabından yapılan paylaşımda da Instagram’a ilişkin sorun bildirimlerinin ABD Doğu saatiyle 08.25’ten itibaren artmaya başladığı duyuruldu. Bu saat Türkiye saatiyle yaklaşık 15.25’e karşılık geliyor.

User reports indicate problems with Instagram since 8:25 AM EDT.

How is it affecting you? #InstagramDownhttps://t.co/lXKoHvktSg — Downdetector (@downdetector) July 22, 2026

INSTAGRAM’DA HANGİ SORUNLAR YAŞANIYOR?

Downdetector’ın Türkiye verilerine göre bildirilen sorunların önemli bölümü ana sayfa akışı ve zaman tüneliyle ilgili. Platformdaki bildirimlerin dağılımı ise şu şekilde:

Akış ve zaman tüneli

Mobil uygulama

Sunucu bağlantısı

INSTAGRAM NEDEN AÇILMIYOR?

Instagram’daki kullanıcı raporlarının nedeni henüz bilinmiyor.

Instagram’a erişemeyen kullanıcılar ise şu yöntemleri deneyebilir:

Wi-Fi ve mobil veri arasında geçiş yapmak

Instagram uygulamasını tamamen kapatıp yeniden açmak

Uygulamanın güncel olup olmadığını kontrol etmek

Tarayıcı üzerinden Instagram’a giriş yapmayı denemek

Bir süre bekledikten sonra yeniden bağlantı kurmak

INSTAGRAM NE ZAMAN DÜZELECEK?

Instagram’daki erişim sorununun ne zaman tamamen giderileceğine ilişkin resmi bir zaman verilmedi. Downdetector’daki bildirimlerin azalmaya başlaması, sorunun çözülmekte olduğuna işaret edebilir; bildirimlerin yükselmeyi sürdürmesi ise problemin daha geniş bir kullanıcı kitlesine yayıldığını gösterebilir.

HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ

Meta veya Instagram’dan kullanıcıların bildirdiği erişim sorunlarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Sorunun nedeni, kaç kullanıcıyı etkilediği ve ne zaman tamamen giderileceği şu an için bilinmiyor.