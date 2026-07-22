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Instagram çöktü mü? Kullanıcılardan erişim sorunu bildirimi! 22 Temmuz Instagram’da sorun mu var?

Instagram çöktü mü? Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından Instagram için kullanıcıların sorun bildirimlerinde artış yaşandı. Peki, Instagram çöktü mü? İşte 22 Temmuz 2026 Instagram erişiminde son durum...

Instagram çöktü mü? Kullanıcılardan erişim sorunu bildirimi! 22 Temmuz Instagram’da sorun mu var?
Enes Çırtlık

Instagram’a girmeye çalışan bazı kullanıcılar, 22 Temmuz Çarşamba günü raporlar bildiriyor. Yaşanan gelişmenin ardından “Instagram çöktü mü?”, “Instagram neden açılmıyor?”, “Instagram akış yenilenmiyor” ve “Instagram’da sorun mu var?” sorguları araştırılmaya başlandı.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Downdetector’ın Türkiye sayfasında yer alan güncel bilgilere göre kullanıcı raporları, Instagram ile ilgili sorunlar gösteriyor.

Instagram çöktü mü? Kullanıcılardan erişim sorunu bildirimi! 22 Temmuz Instagram’da sorun mu var? 1

Kesinti takip platformunun küresel hesabından yapılan paylaşımda da Instagram’a ilişkin sorun bildirimlerinin ABD Doğu saatiyle 08.25’ten itibaren artmaya başladığı duyuruldu. Bu saat Türkiye saatiyle yaklaşık 15.25’e karşılık geliyor.

INSTAGRAM’DA HANGİ SORUNLAR YAŞANIYOR?

Downdetector’ın Türkiye verilerine göre bildirilen sorunların önemli bölümü ana sayfa akışı ve zaman tüneliyle ilgili. Platformdaki bildirimlerin dağılımı ise şu şekilde:

  • Akış ve zaman tüneli
  • Mobil uygulama
  • Sunucu bağlantısı

Instagram çöktü mü? Kullanıcılardan erişim sorunu bildirimi! 22 Temmuz Instagram’da sorun mu var? 2

INSTAGRAM NEDEN AÇILMIYOR?

Instagram’daki kullanıcı raporlarının nedeni henüz bilinmiyor.

Instagram’a erişemeyen kullanıcılar ise şu yöntemleri deneyebilir:

  • Wi-Fi ve mobil veri arasında geçiş yapmak
  • Instagram uygulamasını tamamen kapatıp yeniden açmak
  • Uygulamanın güncel olup olmadığını kontrol etmek
  • Tarayıcı üzerinden Instagram’a giriş yapmayı denemek
  • Bir süre bekledikten sonra yeniden bağlantı kurmak

Instagram çöktü mü? Kullanıcılardan erişim sorunu bildirimi! 22 Temmuz Instagram’da sorun mu var? 3

INSTAGRAM NE ZAMAN DÜZELECEK?

Instagram’daki erişim sorununun ne zaman tamamen giderileceğine ilişkin resmi bir zaman verilmedi. Downdetector’daki bildirimlerin azalmaya başlaması, sorunun çözülmekte olduğuna işaret edebilir; bildirimlerin yükselmeyi sürdürmesi ise problemin daha geniş bir kullanıcı kitlesine yayıldığını gösterebilir.

HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ

Meta veya Instagram’dan kullanıcıların bildirdiği erişim sorunlarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Sorunun nedeni, kaç kullanıcıyı etkilediği ve ne zaman tamamen giderileceği şu an için bilinmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Instagram Meta
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