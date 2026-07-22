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1 Ağustos'a kadar güneş altında çalışmak yasaklandı!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, açık alanda ve doğrudan güneş altında çalışmaya geçici süreyle yasak getirdi.

1 Ağustos'a kadar güneş altında çalışmak yasaklandı!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla bugün alınan karar doğrultusunda, 1 Ağustos Cumartesi gününe kadar 12.00-16.00 saatleri arasında açık alanda ve doğrudan güneş altında çalışma yapılamayacağını duyurdu.

Hasipoğlu, kararın KKTC Meteoroloji Dairesi’nin sıcaklık tahminleri ile iş sağlığı ve güvenliği kapsamında yapılan teknik değerlendirmeler doğrultusunda alındığını belirterek, uygulamanın 22/1992 sayılı İş Yasası’nın 36’ncı maddesi kapsamında yürürlüğe konulduğunu ifade etti. Bakan Hasipoğlu, kararın uygulanmasına yönelik denetimlerin devam edeceğini kaydederek, işveren ve çalışanlara yasal düzenlemelere titizlikle uyma çağrısında bulundu.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Güneş kktc
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