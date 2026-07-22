Samsung'un yeni katlanabilir telefonları tanıtıldı! İşte Türkiye fiyatları

Samsung, Londra’da düzenlediği Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni nesil katlanabilir telefonlarını sahneye çıkardı.

Etkinliğin öne çıkan ürünleri Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 ve Galaxy Z Flip8 oldu.

GALAXY Z FOLD8 ULTRA: SERİNİN EN GÜÇLÜ MODELİ

Galaxy Z Fold8 Ultra, Samsung’un yeni katlanabilir telefon ailesinin en gelişmiş üyesi olarak tanıtıldı. Telefon, açıldığında 8 inç büyüklüğünde QXGA+ çözünürlüklü Dynamic AMOLED 2X ekran sunarken dış bölümünde 6,5 inçlik bir kapak ekranı taşıyor. Cihaz açıldığında 4,1 milimetre kalınlığa ve 215 gram ağırlığa sahip.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden güç alan Galaxy Z Fold8 Ultra’da 12 GB veya 16 GB RAM ile 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama seçenekleri bulunuyor. Kamera sisteminde 200 megapiksel ana kamera, 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 3 kat optik yakınlaştırma sunan 10 megapiksel telefoto kamera yer alıyor.

Telefonun 5.000 mAh kapasiteli bataryası 45W kablolu şarjı destekliyor. Galaxy Z Fold8 Ultra ayrıca IP48 dayanıklılık sertifikası, Android 17 işletim sistemi ve One UI 9 arayüzüyle geliyor.

GALAXY Z FOLD8: DAHA KÜÇÜK VE DAHA GENİŞ TASARIM

Galaxy Z Fold8, klasik Fold modellerinden daha kısa ve geniş yapısıyla farklı bir form sunuyor. Cihazda 7,6 inç büyüklüğünde, 4:3 görüntü oranına sahip katlanabilir ana ekran ve 5,5 inçlik kapak ekranı bulunuyor. Telefon 201 gram ağırlığında ve katlandığında 9,7 milimetre kalınlığında.

Galaxy Z Fold8 de Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisini kullanıyor. Cihazın arkasında iki adet 50 megapiksel kamera yer alırken pil kapasitesi 4.800 mAh olarak açıklanıyor. Telefon 45W kablolu şarjı, 12 GB veya 16 GB RAM seçeneklerini ve 1 TB’a kadar depolama alanını destekliyor.

IP48 sertifikasına sahip model, Galaxy Z Fold8 Ultra gibi Android 17 ve One UI 9 ile kutudan çıkıyor.

GALAXY Z FLIP8: DAHA İNCE GÖVDE, DAHA BÜYÜK PİL

Samsung’un dikey olarak katlanabilen yeni telefonu Galaxy Z Flip8, 6,9 inç ana ekran ve 4,1 inç FlexWindow kapak ekranıyla geliyor. Cihaz açıldığında 6,1 milimetre kalınlığa sahip ve 180 gram ağırlığında.

Galaxy Z Flip8’in işlemci tarafında Samsung’un Exynos 2600 yongası bulunuyor. Telefonda 12 GB RAM ile 256 GB ve 512 GB depolama seçenekleri sunuluyor. Arka kamera sistemi 50 megapiksel ana kamera ve 12 megapiksel ultra geniş açılı kameradan oluşuyor.

Bir önceki nesle göre kapasitesi artırılan 4.300 mAh batarya, 25W kablolu şarjı destekliyor. Galaxy Z Flip8 de IP48 sertifikası, Android 17 ve One UI 9 ile geliyor. Kapak ekranında Now Brief, Gemini ve çeşitli yapay zekâ özellikleri doğrudan kullanılabiliyor.

YENİ SAMSUNG CİHAZLARININ TÜRKİYE FİYATLARI

Galaxy Z Flip8: 96.999 TL'den başlayan fiyatlarla

Galaxy Z Fold8: 131.999 TL'den başlayan fiyatlarla

Galaxy Z Fold8 Ultra: 151.999 TL'den başlayan fiyatlarla

Öte yandan Samsung, yeni Galaxy Watch Ultra2 ve Galaxy Watch9 modellerini de tanıttı.

