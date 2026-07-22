Muğla'da evde çıkan yangında yaşlı adam hayatını kaybetti

Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Düğerek Mahallesi’nde evde başlayan yangın sonrası bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Evin eşya depolama alanı olarak kullanılan kısmında başlayan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

EVDE ÇIKAN YANGINDA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, evde bulunan ve isminin Fedai Küçükdağ olarak değerlendirildiği kişi hayatını kaybettiği öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, ekiplerin olay yerindeki soğutma çalışmaları devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır