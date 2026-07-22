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Eşi tarafından öldürülen 3 çocuk annesi kadın toprağa verildi

Karabük’ün Yenice ilçesinde dini nikahlı eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen 3 çocuk annesi Tutku Burcu Köseoğlu, son yolculuğuna uğurlandı. Yaşları 7 ila 10 arasında değişen ikisi kız bir erkek 3 çocuk ise Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

Eşi tarafından öldürülen 3 çocuk annesi kadın toprağa verildi

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından naaşı Yortan Beldesi’ne getirilen Köseoğlu için Merkez Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi.

Eşi tarafından öldürülen 3 çocuk annesi kadın toprağa verildi 1

EŞİNİN ÖLDÜRDÜĞÜ KADIN TOPRAĞA VERİLDİ

İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Köseoğlu’nun cenazesi, Çakıllar Köyü Aile Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Eşi tarafından öldürülen 3 çocuk annesi kadın toprağa verildi 2

3 ÇOCUĞA DEVLET SAHİP ÇIKTI

Cenaze törenine Köseoğlu’nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Belediye Başkanı Yılmaz Tiryaki ve vatandaşlar katıldı.

Diğer yandan yaşları 7 ila 10 arasında değişen ikisi kız bir erkek 3 çocuk ise Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Karabük cenaze
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