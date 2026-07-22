Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da şiddetli fırtına ve yağmur: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan İstanbul için şiddetli fırtına ve yoğun yağış konusunda uyarı gelmişti. Yetkililerin ardından İstanbul'da fırtına etkili olmaya başladı.

İstanbul'un bazı ilçelerinde etkili olan fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi.

İSTANBUL'DA ŞİDDETLİ FIRTINA VE YAĞMUR

Kentte etkisini artıran fırtına nedeniyle, birçok ilçede ağaçlar devrildi. Park halindeki araçlarda hasar meydana gelirken, ihbar üzerine olay yerlerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin birçok ilçede devrilen ağaçları kaldırma çalışmaları sürüyor.

🔴 Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen fırtına ve sağanak, kentin birçok kısmında etkili olmaya başladı. pic.twitter.com/pHbpqngEru — Mynet (@mynet) July 22, 2026

BİRÇOK İLÇEDE ÇATILAR UÇTU, AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından fırtına akşam saatlerinde kent genelinde etkisini arttırdı. Silivri, Esenyurt, Küçükçekmece, Kağıthane, Başakşehir, Avcılar, Arnavutköy başta olmak üzere kentin birçok ilçesinde fırtına etkili oldu.

Rüzgar nedeniyle bazı vatandaşlar yürümekte zorluk çekerken, bazı binaların ise çatılarında hasar oluştu.

UÇAKLAR HAVADA TUR ATMAK ZORUNDA KALDI

İstanbul’un kuzeyinde etkili olan rüzgar ve görüş mesafesinin düşmesinden dolayı uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı. Görüş mesafesinin normale dönmesinin ardından uçaklar İstanbul Havalimanı’na sorunsuz şekilde inişlerini gerçekleştirdi.

İstanbul Valiliği tarafından bugün yapılan açıklamada, "İstanbul genelinde 22 Temmuz Çarşamba gününden itibaren aralıklarla sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Avrupa Yakası’nın batı ilçelerinde (Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmece), akşam saatlerinde ise il genelinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacağı tahmin edilmektedir. 23-26 Temmuz tarihleri arasında ise il genelinde yerel olarak etkili sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülebileceği tahmin edilmektedir. Rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden zaman zaman orta kuvvette, yer yer kuvvetli (30-50 km/sa), cumartesi günü ise kısa süreli olarak 40-60 km/sa hıza ulaşması beklenmektedir.

Ayrıca, mevsim normallerinin 1-3°C üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının perşembe gününden itibaren belirgin şekilde azalarak mevsim normallerinin 2-4°C altına düşeceği tahmin edilmektedir. Sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” açıklamasında bulundu. (DHA)

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır