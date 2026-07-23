Esenyurt'ta kanlı pusu: 2 kişi silahla vuruldu

Olay, saat 16.15 sıralarında Esenyurt Örnek Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre kimliği belirsiz bir şahıs, pusu kurarak husumetlilerini bekledi. Saldırgan, sokağa geldiklerinde 2 genci kurşun yağmuruna tuttu.

PUSU KURDU 2 GENCİ KURŞUN YAĞMURUNA TUTTU

Gençler vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. 8 el ateş ettiği öğrenilen saldırgan olayın ardından koşarak kaçarken, mermilerden bazıları da çevredeki binalara saplandı.

ŞÜPHELİYİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, 2 yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise kaçan şahsı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Yaralı halde yerde yatan gençlerin o anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır