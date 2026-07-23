HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Beyoğlu’nda 2 katlı metruk bina çöktü

Beyoğlu’nda,2 katlı metruk bina çöktü. Park halindeki bir otomobil, molozların altında kalarak hasar gördü. Çökme nedeniyle herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı öğrenildi. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Beyoğlu’nda 2 katlı metruk bina çöktü

Olay, saat 17.30 sıralarında Beyoğlu Yenişehir Mahallesi Maviş Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan 2 katlı metruk binada henüz bilinmeyen nedenle çökme meydana geldi.

Beyoğlu’nda 2 katlı metruk bina çöktü 1

METRUK BİNA ÇÖKTÜ OTOMOBİL ALTINDA KALDI

Çökme sırasında kimsenin bulunmadığı öğrenilen binadan kopan moloz parçaları, sokakta park halindeki 34 BFA 518 plakalı otomobilin üzerine düştü. Araçta maddi hasar oluşurken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, otomobilin üzerine düşen molozları kaldırarak, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Çökme nedeniyle herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dışişleri'nden İsrail'e Mescid-i Aksa kınamasıDışişleri'nden İsrail'e Mescid-i Aksa kınaması
Trump'tan İran açıklaması! "Büyük bir saldırı planlıyorum"Trump'tan İran açıklaması! "Büyük bir saldırı planlıyorum"

Anahtar Kelimeler:
Beyoğlu bina metruk bina
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sayı değişti! Bugün CHP'den istifa edecekler

Sayı değişti! Bugün CHP'den istifa edecekler

Yazıcıoğlu'nun ölümünde yeni iddia! "Enver Altaylı'nın parmağı olabilir"

Yazıcıoğlu'nun ölümünde yeni iddia! "Enver Altaylı'nın parmağı olabilir"

Galatasaray'da Brahim Diaz bombası! Transfer an meselesi

Galatasaray'da Brahim Diaz bombası! Transfer an meselesi

Berkant Acil'den Haluk Levent'e: "Senin ben şerefini s..."

Berkant Acil'den Haluk Levent'e: "Senin ben şerefini s..."

TBMM'de kabul edildi: Ehliyetiniz iptal olabilir!

TBMM'de kabul edildi: Ehliyetiniz iptal olabilir!

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.