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Dışişleri Bakanlığından İsrailli bakanın Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskına kınama

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İsrailli bir bakanın beraberindeki aşırılık yanlısı grupla Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskını en güçlü biçimde kınıyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığından İsrailli bakanın Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskına kınama

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İsrailli bir bakanın beraberindeki aşırılık yanlısı grupla İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskını en güçlü biçimde kınıyoruz. Netanyahu hükümetinin münhasıran Müslümanlara ait olan Mescid-i Aksa başta olmak üzere Kudüs’teki kutsal mekanların tarihi ve hukuki statüsünü ihlal eden provokatif eylemlerinin ve oldubitti oluşturma girişimlerinin engellenmesinin uluslararası toplumun ortak sorumluluğu olduğunu hatırlatıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığından İsrailli bakanın Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskına kınama 1

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı İsrail mescidi aksa
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