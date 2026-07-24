Fiyatı düştü! Haustier CB001 Gri Akıllı Otomatik Kedi Tuvaleti indirimde

Kedi sahibi olmanın en güzel yanlarını hepimiz biliyoruz; peki ya günün sonunda o kumu kürekle temizleme kısmı? Kabul edelim, evcil dostlarımızı ne kadar sevsek de bu rutin zaman zaman yorucu olabiliyor. Neyse ki akıllı ev teknolojileri kedi bakımını da baştan aşağı değiştiriyor. 75 litrelik geniş hacmi, mobil uygulama kontrolü ve gelişmiş koku engelleme sistemiyle öne çıkan Haustier CB001 Akıllı Otomatik Kedi Tuvaleti, tam da bu yükü üzerinizden almak için tasarlanmış. Üstelik tam da şu an güzel bir indirimdeyken hem sizin hem de kedinizin konforunu artıracak bu cihaza göz atmanın tam zamanı!

Haustier CB001 Gri Akıllı Otomatik Kedi Tuvaleti, APP ile Uzaktan Kontrol, 75 Litre Hazne, 7 Litre Çöp Haznesi, Ağırlık Sensörlü

Geniş İç Hacim ve Kapasite: 75 litrelik geniş tambur hacmi sayesinde büyük ırk kediler veya çoklu kedi evleri için konforlu bir alan sunar. 7 litrelik çöp haznesi ise atıkları günlerce depolamanıza olanak tanır.

Gelişmiş Sensör & Güvenlik: Ağırlık ve kızılötesi hareket sensörleri, kediniz tuvaletin içindeyken veya yaklaştığında cihazı otomatik olarak durdurur. Kediniz uzaklaştıktan sonra güvenli şekilde temizlik döngüsünü başlatır.

Mobil Uygulama (APP) Kontrolü: iOS ve Android uyumlu mobil uygulama üzerinden uzaktan temizlik başlatabilir, planlı temizlik zamanları ayarlayabilir ve kedinizin tuvalet kullanım sıklığını takip edebilirsiniz.

Koku Giderme & UV Hijyen: UV sterilizasyon teknolojisi ve dahili koku kapsülü (Deo-pack) desteği ile koku oluşumunu ve bakteri yayılımını engeller.

Sessiz Çalışma: Yaklaşık 45 dB altında oldukça düşük bir ses seviyesine sahiptir, ev ortamında rahatsızlık vermez.

Kullanıcılar ne diyor?

"Evde iki kedimiz var ve günde üç kere kum temizlemek zorunda kalıyorduk. Bu cihazla 3-4 günde bir çöp torbası değiştiriyoruz. Kedilerin alışması uzun sürmedi, makina temizlik yaparken oturup ilgiyle izliyorlar. Sadece arada sırada bluetooth bağlantısı kopuyor, fişini prizden çekip tekrar takınca sorun çözülüyor."

"Biri tekir diğeri Scottish 2 kedim var ve ikisi de çok aktif kullanıyor. Tavsiye edilir."

"Benim kedim kirli kuma tuvaletini yapmadığı için her sabah evden çıkmadan akşam da eve gelir gelmez kumu temizlerdim. Tuvaleti de kumda gün boyu kaldığı için ister istemez korku koku oluşuyordu. Yorum yapmak için 10 gün bekledim. Ürün çok başarılı. Otomatik temizleme, programı temizleme ve sterilizasyon özellikleri çok iyi. Yalnız otomatik temizlemeyi hemen ayarlamayın bence. Çünkü hemen temizlik yapınca kaka ve çiş kuma iyice geçmediği için kum kokuyu iyice bastıramıyor ve koku yapıyor atık bölmesinde. En fazla 10 dkya ayarlanıyor zaten. İsterseniz temizliği 10 dkya ayarlayın ya da her saat başına ayarlayıp işinizi garantiye alın."

Bu içerik 24 Temmuz 2026 tarihinde yayınlamıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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