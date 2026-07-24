Elon Musk'tan Tesla ile SpaceX’in birleşme ihtimaline yeşil ışık

Tesla CEO’su Elon Musk, çarşamba günü elektrikli araç üreticisi Tesla’nın, değeri 1 trilyon doların üzerinde olan diğer şirketi SpaceX ile birleşme ihtimaline kapıyı açık bıraktı.

Reuters'ta yer alan habere göre, Tesla’nın kazanç görüşmesinde konuşan Musk, şirketler arasında giderek artan bir örtüşme bulunduğunu söyledi.

“SpaceX ile birçok alanda gerçekleştirilen çok sayıdaki iş birliğinden de anlayabileceğiniz üzere giderek daha fazla örtüşme var” diyen Musk, iki şirketin birleşme ihtimalini reddetmedi.

MUSK: UYGUN SÜRECİN İZLENMESİ GEREKİYOR

Musk, şirketlerin birleştirilmesi konusunun bir kazanç görüşmesinde ele alınamayacağını belirtti.

“Şirketlerin birleştirilmesi ve benzeri konular hakkında bir kazanç görüşmesinde konuşamayız” diyen Musk, “Bunun uygun süreçle yapılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Yatırımcılar ve analistler, Musk’ın elektrikli araç ve uzay şirketlerinin birleştirilme ihtimali hakkında uzun süredir değerlendirmelerde bulunuyor. Bu tartışmalar, SpaceX’in rekor seviyedeki 75 milyar dolarlık ilk halka arz süreci sırasında yoğunlaştı.

SPACEX İÇİN “HARİKA BİR ORTAK” İFADESİ

Musk, açıklamalarının ardından sözü Tesla Baş Hukuk Müşaviri Brandon Ehrhart’a verdi.

Ehrhart, SpaceX’i “çok sayıda faydalı işlem” sağlayan “harika bir ortak” olarak nitelendiren standart ifadeler kullandı.

Tesla yatırımcısı Deepwater Asset Management’ın yönetici ortağı Gene Munster ise görüşmenin, iki şirketin önümüzdeki birkaç yıl içinde birleşeceğine dair inancını güçlendirdiğini söyledi.

Munster, sosyal medyada yayımladığı videoda şu ifadeleri kullandı:

“Bugün bu iki şirketin birleşme ihtimalini yüzde 90 olarak değerlendiririm. Bana dün sorsaydınız yüzde 80 derdim.”

TESLA VE SPACEX, TERAFAB ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

Tesla hâlihazırda bazı SpaceX projeleri için batarya ve üretim teknolojileri sağlıyor.

İki şirket ayrıca yapay zekâ çipleri üretmek üzere tasarlanan bir yarı iletken üretim tesisi olan Terafab’ı birlikte geliştiriyor.

Birleşmeyi destekleyenler, şirketlerin bir araya getirilmesinin Musk’ın şirketler grubunu sadeleştirebileceğini ve yapay zekâ, robotik, üretim, enerji ve uzay altyapısını kapsayan daha bütünleşik bir şirket oluşturabileceğini savunuyor.

JPMORGAN: OPERASYONEL ENTEGRASYON ZATEN DERİN

JPMorgan analistleri bu ay yayımladıkları değerlendirmede, “iki şirket arasındaki operasyonel entegrasyonun hâlihazırda derin olduğunu” belirtti.

Analistler; ortak mühendislik yeteneklerini, yapay zekâ altyapısını, Terafab’ı ve Musk’ın liderliğini, gelecekte gerçekleşebilecek bir birleşmeyi kolaylaştıracak etkenler arasında gösterdi.

Stifel analistleri ise daha iyimser bir değerlendirmede bulundu.

Stifel’in analizinde, “Birçok yatırımcı, Musk’ın SpaceX ile Tesla’yı birleştirmek için harekete geçmesini kaçınılmaz olarak görüyor. Onlar için soru bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği değil, ne zaman gerçekleşeceği” ifadeleri kullanıldı.

GWYNNE SHOTWELL DA OLASI FAYDALARA İŞARET ETTİ

SpaceX Başkanı ve Operasyon Direktörü Gwynne Shotwell da şirketlerin bir araya getirilmesinin sağlayabileceği olası faydaları kabul etti.

Shotwell, haziran ayında CNBC’ye yaptığı açıklamada, şirketlerin tek yapı altında birleştirilmesinin Musk’ın işletmelerindeki yönetimi sadeleştirerek “Elon’ın hayatını biraz daha kolaylaştırabileceğini” söyledi.

BİRLEŞMENİN ÖNÜNDE DÜZENLEYİCİ ENGELLER BULUNABİLİR

Bazı taraflar ise olası bir işlemin ciddi engellerle karşılaşabileceği uyarısında bulunuyor.

JPMorgan, aynı araştırma notunda her iki şirket için de düzenleyici onay alınmasını “uygulamadaki darboğaz” olarak nitelendirdi.

Analistler özellikle Çin’e dikkat çekti. SpaceX’in ABD hükümetiyle olan bağlantılarına ilişkin ulusal güvenlik endişelerinin bu ülkede sorun yaratabileceği belirtildi.

Analistler ayrıca Musk’ın SpaceX’teki oy hakkının Tesla’dakinden çok daha büyük olduğuna dikkat çekti. Bu durumun, Tesla’nın halka açık hisselerinin sahipleri açısından kurumsal yönetimle ilgili değerlendirmeleri karmaşıklaştırdığı belirtildi.