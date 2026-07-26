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Yüzmek için göle giren çocuk kayboldu

Elazığ’da yüzmek için Hazar Gölü’ne giren 16 yaşındaki çocuk suyun içerisinde kayboldu. Çocuğun bulunması için bölgeye sevk edilen ekipler tarafından gölde arama çalışması başlatıldı.

Yüzmek için göle giren çocuk kayboldu

Olay, Sivrice ilçesinde bulunan Hazar Gölü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Diyarbakır’dan ailesiyle birlikte Sivrice ilçesine gelen 16 yaşındaki Mehmet Ali A., yüzmek için suya girdi. Çocuk, suyun içinde bir anda gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, UMKE ve Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Su Altı Grup Amirliği dalgıç polisleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, çocuğun kaybolduğu noktada koordineli arama kurtarma çalışması başlattı.

Ekipler tarafından başlatılan çalışmalar sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Elazığ
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