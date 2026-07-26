Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Polis ekipleri, yaptıkları çalışmada, üzerinde uyuşturucu bulunan G.K'yi gözaltına aldı.

G.K'nin ifadesi doğrultusunda F.D. ve O.D'nin evlerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanma aparatı ile suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılardan G.K. ve O.D. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen F.D, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA | Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır