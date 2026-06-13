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Antalya'da çayda kaybolan genci arama çalışmalarına yarın devam edilecek

Antalya'nın Manavgat ilçesinde serinlemek için girdiği Alara Çayı'nda kaybolan genci arama çalışmaları, yarın sabah yeniden devam edecek.

Antalya'da çayda kaybolan genci arama çalışmalarına yarın devam edilecek

Manavgat'ın Karakaya Mahallesi'nde Manavgat-Alanya sınırında bulunan Alara Çayı kenarına piknik yapmak için arkadaşlarıyla birlikte giden ve serinlemek için suya giren Ahmet Polat (25), akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Antalya da çayda kaybolan genci arama çalışmalarına yarın devam edilecek 1

KAYIP GENCİ ARAMA ÇALIŞMALARI YARINA ERTELENDİ

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Alara Çayı'nın içinde ve çevresinde yapılan aramalara rağmen herhangi bir sonuç alınamadı. Hava karardığı için ara verilen arama çalışması yarın sabah yeniden devam edecek.
Antalya da çayda kaybolan genci arama çalışmalarına yarın devam edilecek 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya boğulma nehir
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