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Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’ya yeni rütbe! Hava Kuvvetleri'nde ilk kez kadın paşa

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, 2026 Yüksek Askerî Şûra kararlarıyla albaylıktan tuğgeneralliğe terfi etti. Albay Özlem Karapınar da tuğgeneralliğe yükselerek Türk Hava Kuvvetlerindeki ilk kadın paşa oldu. Yeni rütbeler 30 Ağustos’tan itibaren geçerli olacak.

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’ya yeni rütbe! Hava Kuvvetleri'nde ilk kez kadın paşa
Mehmet Hazar Gönüllü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Yüksek Askerî Şûra toplantısının ardından alınan kararlar açıklandı. Terfi listesinde Türkiye’nin ilk astronotu Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı da yer aldı. Gezeravcı, tuğgeneralliğe yükseltildi.

YENİ RÜTBESİ 30 AĞUSTOS’TA GEÇERLİ OLACAK

YAŞ kararları kapsamında 25 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltilirken, 69 albayın general ve amiralliğe terfi etmesine karar verildi. Alper Gezeravcı’nın da aralarında bulunduğu isimlerin yeni rütbeleri 30 Ağustos’tan itibaren geçerli olacak.

HAVA KUVVETLERİNDE BİR İLK

YAŞ kararlarında dikkat çeken bir diğer terfi ise Albay Özlem Karapınar’ın oldu. Gazeteci İbrahim Haskoloğlu’nun aktardığına göre Karapınar, tuğgeneralliğe terfi ederek Türk Hava Kuvvetleri tarihindeki ilk kadın paşa oldu.

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’ya yeni rütbe! Hava Kuvvetleri nde ilk kez kadın paşa 1

UZAY KOMUTANLIĞINA ATANMIŞTI

Hava Kuvvetleri Komutanlığında uzun yıllar savaş pilotu olarak görev yapan Gezeravcı, 2024 yılı genel atamalarıyla Uzay Komutanlığı emrine atanmıştı. F-16’nın da aralarında bulunduğu çok sayıda uçakta uçuş deneyimi bulunan Gezeravcı, yedi yıl boyunca Türk Hava Yollarında kaptan pilot olarak da görev yaptı.

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’ya yeni rütbe! Hava Kuvvetleri nde ilk kez kadın paşa 2

TÜRKİYE’NİN İLK ASTRONOTU OLDU

Alper Gezeravcı, Axiom Mission 3 görevi kapsamında 19 Ocak 2024’te Uluslararası Uzay İstasyonu’na giderek uzaya çıkan ilk Türk olarak tarihe geçti. Yaklaşık 22 gün süren görevinde 13 bilimsel deney gerçekleştiren Gezeravcı, Dünya’ya dönüşünün ardından Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu üyeliğine atanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Yüksek Askeri Şura yaş alper gezeravcı
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