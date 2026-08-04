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Şantiye bekçisi evinde ölü bulundu

Samsun’da 46 yaşındaki şantiye bekçisi evinde ölü bulundu.

Şantiye bekçisi evinde ölü bulundu

Olay, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mezarlıklar müdürlüğü şantiyesinde gece bekçisi olarak çalıştığı öğrenilen S.K (46) işe gitmeyince iş arkadaşları merak edip yedek anahtarla kapıyı açarak evine girdi. S.K’yı evinde hareketsiz halde bulan mesai arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. S.K’ınn olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Kaplan’ın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin tespiti için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına kaldırıldı. Polis olay yerinde incelemede bulundu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Samsun
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