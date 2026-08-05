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Savaşta kritik gelişme! Anlaşmanın son hali sunuldu: "Hamaney'in onayı bekleniyor"

İranlı ve Ummanlı müzakerecilerin, Hürmüz Boğazı'nın açılması için anlaşma taslağına son halini verdiği ve İran lideri Mücteba Hamaney'den onay bekledikleri öne sürüldü.

Savaşta kritik gelişme! Anlaşmanın son hali sunuldu: "Hamaney'in onayı bekleniyor"

AP'nin isminin açıklanmasını istemeyen bölgesel yetkililere dayandırdığı habere göre, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik anlaşma taslağına son hali verildi.

HAMANEY'İN ONAYI BEKLENİYOR

Yetkililer, İranlı ve Ummanlı müzakerecilerin İran lideri Hamaney'den onay beklediklerini kaydetti.

Savaşta kritik gelişme! Anlaşmanın son hali sunuldu: "Hamaney in onayı bekleniyor" 1

MÜZAKERELERİN DEVAMI İÇİN YENİ YOL

Bu anlaşma taslağının ABD ve İran arasındaki Hürmüz Boğazı sorununa geçici bir çözüm olduğunu belirten yetkililer, ayrıca bu anlaşmanın ABD ve İran arasında müzakerelerin devam etmesi için de bir yol açacağının altını çizdi.

Savaşta kritik gelişme! Anlaşmanın son hali sunuldu: "Hamaney in onayı bekleniyor" 2

TRUM "48 SAAT İÇİNDE NETLEŞECEK" DEMİŞTİ"

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen görüşmelerin olumlu ilerlediğini, Orta Doğu'daki kritik sürecin 48 saat içinde netleşeceğini ve Hürmüz Boğazı'nın da çok yakında açılacağını söylemişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun yayın organı ise anlaşmanın gecikmesinin temel nedeninin ABD'nin tehditleri olduğunu belirtmişti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran abd Hürmüz Boğazı
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