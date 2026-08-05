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Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Kerimoğlu’nun kokain testi pozitif çıktı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu'nun 'kokain' testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Kerimoğlu’nun kokain testi pozitif çıktı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, 30 Temmuz'da Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması başlattı. Operasyon kapsamında, aralarında Erdal Beşikçioğlu’nun da bulunduğu 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.

Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Kerimoğlu’nun kokain testi pozitif çıktı 1

40 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında Belediye Başkanı Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 40’ı tutuklandı, 14 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Hastanede tedavi gören 1 şüphelinin ise işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Öte yandan soruşturma kapsamında hakkında yapılan ihbarlar üzerine kan, idrar ve saç örnekleri alınan tutuklu Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu'nun 'kokain' testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Etimesgut
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