HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

Devlet Bahçeli: Attığımız bu imzayla bin yıllık kardeşliğimiz tescillendi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM gündemine gelmesi beklenen çerçeve yasaya ilişkin açıklamasında, "Attığımız bu imzayla bin yıllık kardeşliğimiz tescillendi. 86 milyon kazanacak." ifadelerini kullanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı'na teşekkür etti.

Devlet Bahçeli: Attığımız bu imzayla bin yıllık kardeşliğimiz tescillendi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis'e gelmesi beklenen çerçeve yasa hakkında, "Attığımız bu imzayla bin yıllık kardeşliğimiz tescillendi. 86 milyon kazanacak. Cumhurbaşkanımıza ve meclis başkanımıza teşekkür ediyorum." dedi

Bahçeli açıklamalarının devamında ise şu sözleri kullandı:

"Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etmedim. Avukatları vasıtasıyla düzenli olarak görüşür, halini hatırını sorarım. Ben yine aynı şeyi söylüyorum. Selahattin Demirtaş evine, Ahmetler görevine, Öcalan umut hakkına kavuşmalıdır."

Teklifin, bugün AK Parti'nin kapalı grup toplantısının ardından Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Süreçte kritik düzlüğe girilirken Bahçeli'den de çarpıcı açıklamalar geldi. Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, Bahçeli'yi ziyaretinin ardından yaptığı X paylaşımında şu bilgileri paylaştı:

"MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den çok önemli açıklamalar. Bahçeli: '86 milyon kazanacak. Cumhurbaşkanımıza ve meclis başkanımıza teşekkür ediyorum . Demirtaş’ın sürekli halini hatırını soruyorum. Öcalan umuda, Ahmetler göreve, Demirtaş evine dönmelidir.'

Soru: Sayın Başkanım, iki sene önce Meclis’te yaptığınız konuşmayla “Terörsüz Türkiye” sürecinin ilk adımı atılmıştı. Bugün de çerçeve yasaya ilk imzayı siz attınız. Neler söylemek istersiniz?

'Attığımız bu imza hayırlı ve uğurlu olsun. Bu imzayla bin yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir. Türk’üyle, Kürt’üyle, dili ve kimliği ne olursa olsun herkes kazanmıştır. 86 milyon vatandaşımız ve Orta Doğu halkları kazanmıştır. Aynı zamanda küresel projelerin bozulmasının ilk adımı da atılmıştır. Bu vesileyle, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Meclis Başkanımıza teşekkür ediyorum' dedi.

Bahçeli, sürece ilişkin değerlendirmesinde, 'Bu proje bir devlet projesidir. Meclisimiz bu konuyla ilgili gerekli inisiyatifi almıştır. Devletimiz gerekli çalışmaları yürütüyor. Hep birlikte bu süreci takip edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Bahçeli, son dönemde MHP grup toplantılarında 'Terörsüz Türkiye' sürecine neden değinmediğine ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:

'Bize zaman zaman soruyorlar; son grup konuşmalarında niçin ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine değinmiyorsunuz diye… Biz devlet adabına riayet ederiz. Sayın Cumhurbaşkanımız süreci yakından takip ediyor. Sayın Meclis Başkanımız da konuya vaziyet ediyor. Biz de kendilerine destek veriyoruz. Onların yürüttüğü çalışmaların önüne geçmek doğru değildir.'

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
55 milyar dolarlık anlaşma tarihin en büyüğü oldu!55 milyar dolarlık anlaşma tarihin en büyüğü oldu!
Avcılar Belediyesine yeni soruşturma! Çok sayıda gözaltıAvcılar Belediyesine yeni soruşturma! Çok sayıda gözaltı

Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli MHP Terörsüz Türkiye
En Çok Okunan Haberler
ABD için tehlike çanları! Stoklar tükenmek üzere: 'En az 3 yıla ihtiyaç var'

ABD için tehlike çanları! Stoklar tükenmek üzere: 'En az 3 yıla ihtiyaç var'

Korku dolu anlar! Gezi teknesindeki yolcular tahliye edildi

Korku dolu anlar! Gezi teknesindeki yolcular tahliye edildi

Resmen açıklandı! Mohamed Salah Trabzonspor'da

Resmen açıklandı! Mohamed Salah Trabzonspor'da

Halef dizisinden ayrıldı! Yeni rolü için çarşafa girdi

Halef dizisinden ayrıldı! Yeni rolü için çarşafa girdi

Akaryakıta indirim geldi: Tabela bir kez daha değişti

Akaryakıta indirim geldi: Tabela bir kez daha değişti

Lüks araçlar tek tek satışa çıkacak! İhale takvimi netleşti

Lüks araçlar tek tek satışa çıkacak! İhale takvimi netleşti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.