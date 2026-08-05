Devlet Bahçeli: Attığımız bu imzayla bin yıllık kardeşliğimiz tescillendi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis'e gelmesi beklenen çerçeve yasa hakkında, "Attığımız bu imzayla bin yıllık kardeşliğimiz tescillendi. 86 milyon kazanacak. Cumhurbaşkanımıza ve meclis başkanımıza teşekkür ediyorum." dedi

Bahçeli açıklamalarının devamında ise şu sözleri kullandı:

"Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etmedim. Avukatları vasıtasıyla düzenli olarak görüşür, halini hatırını sorarım. Ben yine aynı şeyi söylüyorum. Selahattin Demirtaş evine, Ahmetler görevine, Öcalan umut hakkına kavuşmalıdır."

Teklifin, bugün AK Parti'nin kapalı grup toplantısının ardından Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Süreçte kritik düzlüğe girilirken Bahçeli'den de çarpıcı açıklamalar geldi. Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, Bahçeli'yi ziyaretinin ardından yaptığı X paylaşımında şu bilgileri paylaştı:

"MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den çok önemli açıklamalar. Bahçeli: '86 milyon kazanacak. Cumhurbaşkanımıza ve meclis başkanımıza teşekkür ediyorum . Demirtaş’ın sürekli halini hatırını soruyorum. Öcalan umuda, Ahmetler göreve, Demirtaş evine dönmelidir.'

Soru: Sayın Başkanım, iki sene önce Meclis’te yaptığınız konuşmayla “Terörsüz Türkiye” sürecinin ilk adımı atılmıştı. Bugün de çerçeve yasaya ilk imzayı siz attınız. Neler söylemek istersiniz?

'Attığımız bu imza hayırlı ve uğurlu olsun. Bu imzayla bin yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir. Türk’üyle, Kürt’üyle, dili ve kimliği ne olursa olsun herkes kazanmıştır. 86 milyon vatandaşımız ve Orta Doğu halkları kazanmıştır. Aynı zamanda küresel projelerin bozulmasının ilk adımı da atılmıştır. Bu vesileyle, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Meclis Başkanımıza teşekkür ediyorum' dedi.

Bahçeli, sürece ilişkin değerlendirmesinde, 'Bu proje bir devlet projesidir. Meclisimiz bu konuyla ilgili gerekli inisiyatifi almıştır. Devletimiz gerekli çalışmaları yürütüyor. Hep birlikte bu süreci takip edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Bahçeli, son dönemde MHP grup toplantılarında 'Terörsüz Türkiye' sürecine neden değinmediğine ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:

'Bize zaman zaman soruyorlar; son grup konuşmalarında niçin ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine değinmiyorsunuz diye… Biz devlet adabına riayet ederiz. Sayın Cumhurbaşkanımız süreci yakından takip ediyor. Sayın Meclis Başkanımız da konuya vaziyet ediyor. Biz de kendilerine destek veriyoruz. Onların yürüttüğü çalışmaların önüne geçmek doğru değildir.'