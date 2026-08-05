Türkiye ile Mısır arasında stratejik iş birliği: "Akdeniz'deki dengeleri yeniden şekillendiriyor"

Türkiye ve Mısır arasındaki diplomatik ve stratejik ilişkiler, 2024-2026 döneminde atılan yeni adımlarla ivme kazandı. Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, GZT Genel Yayın Yönetmeni Doğukan Gezer ile yaptığı Harita programında iki ülke arasında imzalanan askeri çerçeve anlaşmaları ve savunma sanayi niyet mektuplarının gelecekteki ortaklıklar için sağlam bir zemin oluşturduğunu belirtti. Doğu Akdeniz’in kuzeyi ile güneyi arasında kurulacak savunma işbirliği ile bölgeye istikrar ve güvenlik getirilmesi hedefleniyor.

TARİHSEL BAĞA DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye ile Mısır arasındaki tarihsel bağa da dikkat çeken Yaycı, bu bağların Yavuz Sultan Selim'in 1517'deki Mısır seferine ve Memlüklüler dönemine kadar uzanan derin tarihi temellere dayandığını ifade etti. Yaycı, tarihsel süreçte Kavalalı Mehmet Ali Paşa dönemi ve askeri eğitim alanındaki geleneksel bağların, iki halk arasındaki ilişkilerin kopmaz bir parçası olduğunu vurguladı.

GAZZE KONUSUNDA ORTAK TAVIR

Mısır'ın coğrafi konumuna ve Arap yarım adasındaki öncü rolüne de dikkat çeken Yaycı, bu durumun Türkiye ile geliştirilen ilişkilerin önemini artırdığını aktardı. Mısır'ın Gazze konusundaki duruşuna ve İsrail’in politikalarına karşı Türkiye ile olan ortak tavrına da değinen Yaycı; Gazze konusundaki ortak duruşun bölgedeki dengeleri etkileyen ana unsurlar arasında yer aldığını söyledi.

Yaycı, Türkiye ile Mısır arasındaki stratejik yakınlaşmanın ABD ve İsrail tarafından yakından takip edildğini ifade etti ve bu yakınlaşmanın bölge ülkelerinin kendi çıkarlarını koruma refleksini de ön plana çıkardığını vurguladı.