‘Yasak aşk’ iddiası! Ormanda kadın kıyafeti giydirip şantaj yaptılar: 6 kişi gözaltında

Tekirdağ'da sosyal medyada yayılan görüntülerle gündem olan olayda, arkadaşının eşiyle ilişki yaşadığı öne sürülen kişiye kadın kıyafeti giydirip şantaj yaptığı iddia edilen 6 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde arkadaşının eşiyle ilişkisi olan şahsa kadın kıyafetleri giydiren ve bu görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşarak şantaj yapan 6 şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Olay, Kapaklı ilçesi Pınarça Mahallesi İkizgöl mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kapaklı'da yakın arkadaşının eşiyle ilişkisi olan Ö.A. isimli şahıs, arkadaşının durumu öğrenmesi sonucu şantaj yapılarak ormana götürüldü. Ormanda kadın kıyafetleri giydirilen şahıs, video ile kaydedilerek özür dilettirildi. Bu görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili titiz bir çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda olayla ilgili olduğu tespit edilen Ö.C., B.E., İ.K, E.Ö., D.Y. ve E.S. jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan işlemlerin ardından gözaltına alınan şahıslar Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Şevket Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır