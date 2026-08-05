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Musk'ın SpaceX'i yapay zekayı uzaya taşıyor: Hedef 1 milyon uydu!

Elon Musk'ın şirketi SpaceX ve Nvidia, Starmind AI1 uydusunun bilgi işlem yükünü ortaklaşa geliştirdiklerini duyurdu. Alçak Dünya yörüngesinde gelişmiş yapay zeka hesaplamaları yapması planlanan uydu, Nvidia’nın en yeni bilgi işlem donanımlarını kullanacak.

Musk'ın SpaceX'i yapay zekayı uzaya taşıyor: Hedef 1 milyon uydu!
Enes Çırtlık

SpaceX ve Nvidia, yapay zekâyı Dünya’nın ötesine taşıyor. İki şirket, Nvidia’nın en yeni bilgi işlem donanımını kullanarak alçak Dünya yörüngesinde yapay zekâ iş yüklerini işlemesi amaçlanan Starmind AI1 uydusunun bilgi işlem yükünü ortaklaşa geliştirdiklerini duyurdu.

PLAN TEK UYDUYLA SINIRLI DEĞİL

Interesting Engineering'e göre proje, tek bir uydunun çok ötesine uzanıyor. SpaceX, zamanla bir milyon uyduya kadar büyüyebilecek ve uzayda dağıtılmış bir yapay zekâ süper bilgisayarı niteliği taşıyacak yörüngesel bir ağ öngörüyor. Hayata geçirilmesi hâlinde bu uydu takımı, Dünya’daki veri merkezlerinin dışındaki bilgi işlem kapasitesini önemli ölçüde artıracak ve verileri uydular arasında son derece yüksek hızlarda taşımak için lazer bağlantıları kullanılacak.

Musk ın SpaceX i yapay zekayı uzaya taşıyor: Hedef 1 milyon uydu! 1

İLK UYDULARIN BEYNİ VERA VE RUBIN OLACAK

SpaceX, ilk Starmind uydularına Nvidia’nın Vera CPU’ları ve Rubin GPU’larıyla güç vermeyi planlıyor. Çip üreticisi, bu donanımları kısa süre önce gelişmekte olan uzay bilişimi portföyünün bir parçası olarak konumlandırdı. Elon Musk da ortaklığı destekleyerek SpaceX’in yalnızca Nvidia GPU’larını kullanmayı taahhüt ettiğini, çünkü “en iyilerinin onlar olduğunu” söyledi.

ALTI ORTAĞIN ARASINDA YOKTU

Ortaklık aynı zamanda SpaceX’in, Nvidia’nın giderek büyüyen uzay bilişimi iş ortakları listesine eklenmesi anlamına geliyor. Nvidia, uzay platformunu mart ayında tanıttığında altı fırlatma ortağının adını açıklamış ancak SpaceX’e yer vermemişti. Son açıklama, her iki şirket de yapay zekâ altyapısını karasal ağların ötesine taşımaya çalışırken havacılık ve uzay şirketini bu ekosisteme ekliyor.

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uzay yapay zeka SpaceX Nvidia Uydu
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