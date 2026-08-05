"Robot telefon" geliyor! Özellikleri ortaya çıktı

Honor Robot Phone’un yapabildikleri daha önce görülmüştü. 12 Ağustos’taki lansmana bir hafta kala gelen yeni sızıntı, telefonun özellik listesindeki kalan boşlukları da doldurdu.

Sızıntı kaynağı Digital Chat Station tarafından paylaşılan bilgilere göre Honor Robot Phone; düz LTPO ekran, Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci ve robot koluna yerleştirilen 200 MP ana kamerayla gelecek.

DÜZ EKRANIN PARLAKLIĞI 6.800 NİTE ÇIKACAK

GizmoChina'ya göre, Honor Robot Phone’un LTPO panelinin 6,3 inç büyüklüğünde olacağı iddia edildi. Öne sürülen bilgilere göre, kavisli yerine düz olacak ekran, 2640 x 1216 piksel çözünürlük sunacak.

Ekranın parlaklığının iddiaya göre en fazla 6.800 nite çıkacağı belirtiliyor. Honor’ın, ekranın doğrudan güneş ışığı altında okunabilir kalması için AR yansıma önleyici film de kullanabileceği aktarılıyor.

BATARYA KAPASİTESİ

Telefonun merkezinde Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcinin bulunacağı öne sürüldü. İşlemciye 7.060 mAh kapasiteli batarya eşlik edecek ve kutudan 120W şarj adaptörü çıkacak.

Yeni batarya değeri, önceki sızıntılarda paylaşılan 6.000 mAh kapasiteden daha yüksek. Bu yüzden batarya kapasitesinin telefon lansmana yaklaşırken değişmiş olabileceği değerlendiriliyor.

ÜÇ ÖZEL ÇİP TELEFONUN İÇİNDE İŞ BÖLÜMÜ YAPACAK

Honor’ın kendi geliştirdiği üç farklı çipi Robot Phone’da kullanacağı bildirildi.

Buna göre, C1 çipi radyo frekansı sinyalini güçlendirecek, E2 güç verimliliğini yönetecek, H1 ise gimbal kamera için görüntü işleme hattını çalıştıracak.

ROBOT KOLUNDAKİ ANA KAMERA 200 MP OLACAK

Gimbal koluna yerleştirilen ana kamerada 200 MP çözünürlüklü, 1/1,28 inç büyüklüğünde sensör bulunacak. Kamera f/1.6 diyafram açıklığına ve 23 mm odak uzaklığına sahip olacak.

Ana kameranın yanında 200 MP çözünürlüklü periskop telefoto kamera yer alacak. Bu kameranın 1/1,4 inç sensör, f/2.6 diyafram açıklığı ve 2,7 kat optik yakınlaştırma sunacağı bildirildi.

12 AĞUSTOS’TA PERDE KALKACAK

Honor Robot Phone’un 12 Ağustos’taki lansman tarihi daha önce doğrulandı. Son sızıntı, resmî tanıtımdan önce ortaya çıkan son özellik paylaşımlarından biri gibi görünüyor.

Telefonun şimdiye kadarki en dikkat çekici unsuru gimbal kamerası olurken yeni ekran ve batarya bilgileri, cihazın özellik tablosunu daha kapsamlı hale getirdi.