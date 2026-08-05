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Üsküdar seçimlerinde kritik oylama! CHP'nin oy oranı farklı çıktı, tartışma yaşandı

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Ufuk Dağ

Sinem Dedetaş'ın görevden alınmasının ardından Üskürdar'da bugün başkan vekili seçimi heyecanı yaşanıyor. CHP ve AK Parti adayının yarıştığı seçimde CHP'nin 3 turda farklı oy alması sonucu CHP'liler arasında tartışma yaşandı. CHP'nin adayı 1 ve 2. turda 26 oy alırken 3. turda 21 oy aldı. AK Partili adayın 3. tur oyu ise 18.

Görevden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine geçecek olan başkan vekilinin belirlenmesi seçim başladı. Bir ve ikinci turda CHP adayı Sibel Tan Çetinkaya önce bitirdi. 3'üncü turda Çetinkaya'nın oy kaybetmesi ve geçersiz oyların artması parti grubunda tartışmaya neden oldu. CHP'li üyeler arasındaki tartışma kameralara yansıdı.

Üsküdar seçimlerinde kritik oylama! CHP nin oy oranı farklı çıktı, tartışma yaşandı 1

İKİ ADAY YARIŞIYOR

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Üsküdar Belediyesinde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapılarak ‘rüşvet’ ve ‘irtikap’ suçu işlendiği iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın yerine başkan vekilinin seçilmesi için Üsküdar Belediye Meclisi bugün saat 08.00’de toplandı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir’in de takip ettiği seçimde CHP grubu Sibel Tan Çetinkaya’yı, Cumhur İttifakı ise ise Dündar Ziya Gültekin’i aday gösterdi.

Üsküdar seçimlerinde kritik oylama! CHP nin oy oranı farklı çıktı, tartışma yaşandı 2

İLK TURDA CHP ÖNDE ÇIKTI

Seçimin 1'inci turunda CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 26 oy alırken, Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin 16 oy aldı. Bir oy pusulası ise boş çıkarken, bir oy pusulasında ise aday isminin arka yüzde olması dolayısı ile Cumhur İttifakı grubu meclise itiraz dilekçesi sundu. Dilekçede, "Oy pusulasının arka yüzüne aday ismi yazılmış olması, oy pusulasını hatalı ve geçersiz kılacak bir oy şeklidir. Bu nedenle aday ismi arka yüze yazılan oy pusulasının geçersiz sayılmasını talep ederiz" ifadeleri yer aldı. Oy geçersiz sayıldı.

Üsküdar seçimlerinde kritik oylama! CHP nin oy oranı farklı çıktı, tartışma yaşandı 3

2. VE 3. TUR SEÇİMLERİ

Adaylardan birinin seçilebilmesi için meclis üye tam sayısının 3'te 2'si oranında oy alması gerektiği için seçim 2'nci tura kaldı. 2'nci turda da CHP'nin adayı Çetinkaya yeniden 26 oy alırken Cumhur İttifakı'nın adayı Gültekin yeniden 16 oy aldı. Bu defa 2 oy pusulası geçersiz sayıldı. İkinci turun ardından salt çoğunluğa bakılmasına karar verilen seçim 3'üncü turla devam etti. 3'üncü kez oy veren Üsküdar Belediyesi Meclisi üyeleri bu defa ilk 2 turdan farklı olarak CHP’nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 21 oy aldı. Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin ise 18 oy aldı. Bu defa harf hatalarının da sebepleri arasında yer aldığı gerekçelerden dolayı 5 oy geçersiz sayıldı.

CHP GRUBU KENDİ İÇİNDE TARTIŞMA YAŞADI

İlk 2 turdan farklı olan oy sayıları CHP grubunun kendi içinde tartışmasına sebep oldu. Cumhur İttifakı adayının 2 oy fazla alması sebebiyle 4'üncü tur öncesi verilen arada partililerin tartışması kameralara yansıdı.

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Üsküdar
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