HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Menderes Belediye Başkan Yardımcısı yakalandı

Menderes Belediyesine yönelik 'rüşvet' ve 'irtikap' soruşturması kapsamında hakkında aranma kararı bulunan Başkan Yardımcısı R.S., yakalandı. Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişi sayısı 16'ya yükseldi.

Menderes Belediye Başkan Yardımcısı yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Menderes Belediyene yönelik, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', ‘Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'Rüşvet', 'İrtikap', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Görevi kötüye kullanma' ve 'İmar kirliliğine neden olma' suçlarını işledikleri belirlenen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Dün düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Başkan Çiçek'in de aralarında bulunduğu 15 kişi yakalandı.

Menderes Belediye Başkan Yardımcısı yakalandı 1

GÖZALTINA ALINDI

MİT Başkanlığı, Emniyet İstihbarat birimleri ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, firari şüpheli Belediye Başkan Yardımcısı R.S.'nin saklandığı evi tespit etti. Bugün yapılan operasyonla R.S. de yakalanıp, gözaltına alındı. Böylece operasyonla gözaltına alınan kişi sayısı 16'ya yükseldi
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Soruşturmada yeni gelişme! Yeni Partili isim gözaltına alındıSoruşturmada yeni gelişme! Yeni Partili isim gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birlik ve beraberliğimizi perçinleyecek"Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birlik ve beraberliğimizi perçinleyecek"

Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Menderes Belediyesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Savaş Avrupa'ya mı sıçradı? Almanya'da havada uçağa çarptı

Savaş Avrupa'ya mı sıçradı? Almanya'da havada uçağa çarptı

Devlet Bahçeli: Attığımız bu imzayla bin yıllık kardeşliğimiz tescillendi

Devlet Bahçeli: Attığımız bu imzayla bin yıllık kardeşliğimiz tescillendi

Trabzonspor'un yeni transferi Mohamed Salah İstanbul'da! İşte Salah'ın ilk sözleri

Trabzonspor'un yeni transferi Mohamed Salah İstanbul'da! İşte Salah'ın ilk sözleri

Bilinmeyen oğlu Kanada'da ortaya çıktı! Mesleği herkesi şaşırttı

Bilinmeyen oğlu Kanada'da ortaya çıktı! Mesleği herkesi şaşırttı

Akaryakıta indirim geldi: Tabela bir kez daha değişti

Akaryakıta indirim geldi: Tabela bir kez daha değişti

Ayda 4 bin TL'yi buldu: Elektrik, su, doğalgaz faturasına ek oldu

Ayda 4 bin TL'yi buldu: Elektrik, su, doğalgaz faturasına ek oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.