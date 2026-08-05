Menderes Belediye Başkan Yardımcısı yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Menderes Belediyene yönelik, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', ‘Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'Rüşvet', 'İrtikap', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Görevi kötüye kullanma' ve 'İmar kirliliğine neden olma' suçlarını işledikleri belirlenen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Dün düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Başkan Çiçek'in de aralarında bulunduğu 15 kişi yakalandı.

GÖZALTINA ALINDI

MİT Başkanlığı, Emniyet İstihbarat birimleri ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, firari şüpheli Belediye Başkan Yardımcısı R.S.'nin saklandığı evi tespit etti. Bugün yapılan operasyonla R.S. de yakalanıp, gözaltına alındı. Böylece operasyonla gözaltına alınan kişi sayısı 16'ya yükseldi

Kaynak: DHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır