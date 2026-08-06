Bakan Gürlek, Uğur Mumcu'nun ailesini kabul etti! "Devlet bu faili ortaya çıkarmak zorunda"

Hafta başında duyurulan görüşme bugün gerçekleşti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Uğur Mumcu'nun ailesini kabul etti. Görüşmede Uğur Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu ve oğlu Özgür Mumcu yer aldı.

"BU KONUDA DEVLET SONUNA KADAR KARARLILIKLA MÜCADELE EDECEK"

Uğur Mumcu'nun ailesini kabul eden Adalet Bakanı Akın Gürlek, görüşme sırasında, Mumcu’nun güçlü bir aydın olduğunu ifade ederek, "Özellikle rahmetlinin bakmış olduğu dosyalar, olaylar, ele aldığı yazılardan dolayı bir kesimin radarına girdiğini düşünüyoruz. Bu konuda devlet sonuna kadar kararlıkla mücadele edecek" dedi. Bakan Gürlek, Uğur Mumcu dosyasıyla ilgili, "Burada tabii bir cinayet var. Bu cinayetin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması gerekiyor" diye konuştu.

"DEVLET BU FAİLİ ORTAYA ÇIKARMAK ZORUNDA"

Ortada bir suç varsa mutlaka bir fail olacağını belirten Bakan Gürlek, "Devlet de bu faili ortaya çıkarmak zorunda. Geçmişte yaşanan bu şekilde dosyaları ele aldık. Ortaya çıkarılmamış cinayetler. Bunlar eski tarihli; 15, 20, 25 yıllık cinayetler var. Bizim bu büronun kuruluş amacı; bu mücadelede sonuna kadar kararlılıkla mücadele etmek, üzerine gitmek, karanlık noktalar varsa, o zaman gözden kaçan deliller varsa onları ortaya çıkartmak" dedi.

"KARANLIKTA KALAN BAZI OLAYLAR VAR"

Yargılama sürecini hatırlatan Bakan Gürlek, "Burada da biliyorsunuz bir yargılama var. Ama tabii henüz karanlıkta kalan bazı olaylar var. İşte tam aydınlığa kavuşmayan olaylar var" diye konuştu. 1993 yılının Türkiye için karanlık bir dönem olduğunu söyleyen Bakan Gürlek, "Uğur Mumcu bu ülke için gerçekten önemli bir değerdi, önemli bir kalemdi" dedi. Dosyada ismi yer alan ve yurt dışına kaçan kişilerin peşinin bırakılmayacağını söyleyen Bakan Gürlek, "Bir şahıs, şu an firari. Elbette kırmızı bülten çıkarttık, getirilmesi için bütün iletişim kanalları da kullanıyoruz. Ama onun haricinde de bazı şüphelendiğimiz konular var" dedi.

"SAMİMİYETLE BU SÜRECİ YÜRÜTECEĞİZ"

Şu an Türkiye'de devletin muktedir olduğunu belirten Bakan Gürlek, "Eski Türkiye'de şahıslar maalesef devlet kurumlarının bazen önüne geçmiştir. Ama her zaman devlet muktedirdir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Devlet, her zaman bir olay isterse ortaya çıkartır. Şu an biz samimiyetle bu süreci yürüteceğiz. Çözdüğümüz olaylar da oldu" diye konuştu.

Bu tür dosyalarda sonuna kadar kararlılıkla mücadele ettiklerini dile getiren Bakan Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın çalışmalarından bahsederek, "İçinizi ferah tutabilirsiniz. Buradaki arkadaşlarımızın hepsi teknik arkadaşlar, alanında uzman arkadaşlar. Sizler de zaten sürekli olarak irtibata geçebilirsiniz. Yeni bir belge, yeni bir delil öğrendiğiniz zaman; telefonlarınızı alın bu konuda. Biz bu büroyu kurarken dedik ki burada kim olursa olsun; bir devlet, bir cinayet varsa bunun failini bulmak zorunda. Faili kaçtıysa da bunun peşini bırakmamak zorunda. Bu devletin temel görevi. O Oğuz Demir İran'a gitti, Avusturya'ya gitti. Mutlaka bunu devlet iade etmek zorunda. Bizim en azından onun peşinde olduğumuzu hissettirmemiz lazım. Orada rahat olmaması lazım. Karanlık kalan noktalar varsa. Başka birileri varsa, onları da ortaya çıkartmak zorundayız. Devletin temel görevi bu. Bu konuda da biz kararlıyız" dedi.

GÜLDAL MUMCU: "ARKASINDAKİ GÜÇLERİ BİLMEK İSTİYORUZ"

Görüşme için Bakan Gürlek’e teşekkür eden Güldal Mumcu, "Sağ olun. Tabii ki biz arkasındaki güçlerin kim olduğunu, kimlerin bunları koruduğunu bilmek istiyoruz" dedi.

Uğur Mumcu'nun oğlu Özgür Mumcu da "Birtakım failler var; bunun arkasındaki bağlantılar. Devletin bunu ortaya çıkartma iradesi göstermesi bizi sadece memnun eder" diye konuştu.

Görüşmede, Bakan Gürlek, aile avukatlarının dosya hakkındaki görüşlerini de dinledi. Güldal Mumcu görüşmede ayrıca 10 yıl önce kaleme aldığı kitabını Bakan Gürlek'e takdim etti.