Adalet Bakanı Gürlek ve İçişleri Bakanı Çiftçi'den açıklama! "Asla meydanı boş sanmayın, devlet buradadır"

Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Büyükçekmece Adliyesi’nde basın toplantısı gerçekleştirdi. İki bakan güncel değerlendirmelerde bulunduğu basın toplantısında dikkat çeken mesajlarda bulundu. İşte tüm detaylar!

"DEVLET TEPENİZE BİNECEK"

Bakan Gürlek'in açıklamaları şu şekilde:

"Son 6 ayda mücadeleyi esas alırsak, 81 ilde Şubat ve Temmuz’u baz alırsak binlerce operasyon gerçekleştirdik.

Yaptığınız yanınıza kar kalmayacak. Asla meydanı boş sanmayın. Devlet buradadır ve adaletin yanındadır. Devlet tepenize binecek ve gereği neyse yapılacak. Asla meydanı boş sanmayın, devlet buradadır. Vatandaşının yanındadır.

Sanal bahis, uyuşturucu ve sokak çetelerinde yeni bir boyuta geçeceğiz. Uluslararası adli yardımlaşmaya yoğunlaşacağız.

Herkesin hukuk önünde eşit olduğu bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz."

"ESENYURT'TA 800 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin açıklamaları ise şöyle:

"İlçe Emniyet Müdürlüğü binamızı Esenyurt ilçemize kazandıracağız. 6 tane polis merkezimiz var. 4 tane daha polis merkezi yapmış olacağız. Özel Harekat Müdürlüğümüz ve Çevik Kuvvetimiz de Esenyurt ilçesi içinde konuşlandırılacak.

Esenyurt ilçemizde 800 kilo uyuşturucu emniyet çalışmaları gayretiyle ele geçirildi.

Tüm Türkiye'de sahipsiz sokak hayvanlarının yüzde 96,5'ini toplamış bulunuyoruz.

‘Terörsüz Türkiye’ teklifi kanun olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinden geçmiş olacak. Burada en büyük pay Cumhurbaşkanımıza ait."