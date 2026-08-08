HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Afyonkarahisar' da anız yangını görüş mesafesini düşürdü: 13 araç birbirine girdi!

Afyonkarahisar'da oluşan anız yangını, zincirleme kazaya yol açtı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar' da anız yangını görüş mesafesini düşürdü: 13 araç birbirine girdi!

Afyonkarahisar'da anız yangını sırasında oluşan yoğun duman, zincirleme kazaya neden oldu. 2'si TIR, 13 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar da anız yangını görüş mesafesini düşürdü: 13 araç birbirine girdi! 1

Kaza, saat 15.00 Afyonkarahisar- Antalya kara yolunun Kızılören ilçesi girişinde meydana geldi. Bölgede çıkan anız yangını nedeniyle oluşan yoğun duman kara yolunda görüş mesafesini düşürdü.

13 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Bu nedenle sürücülerinin kontrolünü kaybettiği 2'si TIR, toplam 13 araç birbirine girdi. Kazada 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Afyonkarahisar- Antalya kara yolunun bir yönünde ulaşımda aksamalar yaşandı.

Anız yangını ise itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Ekipler bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Afyonkarahisar da anız yangını görüş mesafesini düşürdü: 13 araç birbirine girdi! 2


Kaynak: DHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye bu oylamaya kilitlendiTürkiye bu oylamaya kilitlendi
İstanbul'da güneş bir anda kayboldu! Meteoroloji saat verdiİstanbul'da güneş bir anda kayboldu! Meteoroloji saat verdi

Anahtar Kelimeler:
yangın Afyonkarahisar trafik kaza sağlık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İYİ Partili Turhan Çömez hakkında soruşturma başlatıldı

İYİ Partili Turhan Çömez hakkında soruşturma başlatıldı

Görenleri şaşkına çevirmişti: O plakaya ceza yağdı!

Görenleri şaşkına çevirmişti: O plakaya ceza yağdı!

Galatasaray'dan tatsız prova! Sarı-Kırmızılılar Villarreal'e diş geçiremedi

Galatasaray'dan tatsız prova! Sarı-Kırmızılılar Villarreal'e diş geçiremedi

Acı haber geldi! Son paylaşımı yasa boğdu

Acı haber geldi! Son paylaşımı yasa boğdu

Milyarderden 'ev almayın' uyarısı! Tercihini açıkladı

Milyarderden 'ev almayın' uyarısı! Tercihini açıkladı

BİM'e elektrikli bisiklet geliyor! 14-16 Ağustos 2026 BİM kataloğu

BİM'e elektrikli bisiklet geliyor! 14-16 Ağustos 2026 BİM kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.