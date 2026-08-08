Afyonkarahisar' da anız yangını görüş mesafesini düşürdü: 13 araç birbirine girdi!

Afyonkarahisar'da anız yangını sırasında oluşan yoğun duman, zincirleme kazaya neden oldu. 2'si TIR, 13 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 Afyonkarahisar- Antalya kara yolunun Kızılören ilçesi girişinde meydana geldi. Bölgede çıkan anız yangını nedeniyle oluşan yoğun duman kara yolunda görüş mesafesini düşürdü.

13 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Bu nedenle sürücülerinin kontrolünü kaybettiği 2'si TIR, toplam 13 araç birbirine girdi. Kazada 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Afyonkarahisar- Antalya kara yolunun bir yönünde ulaşımda aksamalar yaşandı.

Anız yangını ise itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Ekipler bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Kaynak: DHA