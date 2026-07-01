Stoklar bitmeden alın: Bosch Vidalama Makinesi'nde dev indirim başladı

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Hem ahşapta hem de metalde güçlü ve hassas sonuçlar almanızı sağlayan Bosch AdvancedDrill 18V-80 QuickSnap, 78 Nm maksimum torku ve kömürsüz motor teknolojisiyle yüksek performans ve uzun ömür sunar. 13 mm'lik çıkarılabilir metal mandreni ve yenilikçi QuickSnap arayüzü sayesinde dar veya ulaşılması zor alanlarda farklı adaptörlerle esnek çalışma imkanı tanıyan makine, manyetik kapağı vidaları sabit tutarak tek elle konforlu kullanım yaşatırken 18V POWER FOR ALL batarya sistemiyle uyumluluğu çok yönlülüğü artırır.
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Bu içerik 1 Temmuz 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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