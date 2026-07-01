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Stoklar bitmeden alın: Bosch Vidalama Makinesi'nde dev indirim başladı
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Stoklar bitmeden alın: Bosch Vidalama Makinesi'nde dev indirim başladı

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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Ufak bir vida sıkma işinden en zorlu duvar delme işlemlerine kadar, evdeki her tadilatın altından tek başına kalkabilecek bir yardımcı arıyorsanız doğru yerdesiniz. Gücü ve dayanıklılığı ile her işi tereyağından kıl çeker gibi halleden Bosch akülü vidalama makinesi, kalitesine gözü kapalı güvenmek isteyenlerin ilk tercihi. Evinizin her eksiğini tek bir sağlam makineyle çözmek için dev indirimi kaçırmayın!

Evde hiçbir işiniz yarım kalmasın, elinizi attığınız her tamiratı tek seferde halletmek istiyorsanız aradığınız fırsat burada. En basit mobilya montajından en zorlu duvar ve ahşap delme işlerine kadar her tadilatta gözünüz kapalı çalışabileceğiniz Bosch akülü vidalama makinesi, gücü ve sağlamlığıyla evinizin yeni demirbaşı olacak. Şimdi en avantajlı fiyatla sahip olmak için acele edin!

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Bosch AdvancedDrill 18V-80 Quicksnap Akülü Delme Vidalama Makinesi

Stoklar bitmeden alın: Bosch Vidalama Makinesi nde dev indirim başladı 1

Hem ahşapta hem de metalde güçlü ve hassas sonuçlar almanızı sağlayan Bosch AdvancedDrill 18V-80 QuickSnap, 78 Nm maksimum torku ve kömürsüz motor teknolojisiyle yüksek performans ve uzun ömür sunar. 13 mm'lik çıkarılabilir metal mandreni ve yenilikçi QuickSnap arayüzü sayesinde dar veya ulaşılması zor alanlarda farklı adaptörlerle esnek çalışma imkanı tanıyan makine, manyetik kapağı vidaları sabit tutarak tek elle konforlu kullanım yaşatırken 18V POWER FOR ALL batarya sistemiyle uyumluluğu çok yönlülüğü artırır.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Sağlam ve yüksek kaliteli bir his veriyor. Easydrill 18V-40 ile karşılaştırıldığında, bu akülü matkap gerçekten çok güçlü ve metal mandren harika – çok iyi yapılmış hissi veriyor. İkinci viteste hızlı dönüş hızı sayesinde duvarlarda bile delik açabiliyorsunuz ve ahşapta da hiç sorun değil."
  • "Bosch mavi serisine göre fiyatı biraz yüksek ancak kalite anlamında tatmin edici. Performansı güçlü. Batarya diger home and garden ürünleri içinde kullanılması güzel bir avantaj."
Ürünü İncele

Bu içerik 1 Temmuz 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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